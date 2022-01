Gouden Schoen-winnaar shockeert: ‘7 dagen wakker door overdosis cocaïne’

Dinsdag, 18 januari 2022 om 19:06 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:08

Mário Jardel (48) heeft in detail verteld over zijn slepende cocaïneverslaving. De tweevoudig winnaar van de Gouden Schoen doet in de Braziliaanse realityshow Big Brother Famosos, gebaseerd op het Nederlandse Big Brother, zijn verhaal over de drugsverslaving waar hij zeker de afgelopen twintig jaar tegen heeft gevochten. Zo geeft de voormalig topschutter onder meer te kennen dat hij in 2002, het jaar waarin hij onder meer Thierry Henry en David Trezeguet aftroefde in de strijd om de Soulier d'Or, zeven dagen lang wakker bleef na een overdosis cocaïne.

Het was geen geheim dat Jardel tijdens én na zijn imposante carrière worstelde met verslavingsproblemen. In juni 2019 onthulde de Braziliaan tijdens een interview op het Youtube-kanaal Pilhados al dat de drang naar cocaïnegebruik hem parten speelde tijdens zijn actieve carrière. “Ik kwam die wereld binnen uit nieuwsgierigheid toen ik in Europa speelde. Ze boden het me aan en ik begon het regelmatig te consumeren toen ik op vakantie was, omdat ik rond de wedstrijden anti-dopingcontroles had. Het is een van de problemen van het voetbal. Je hebt veel geld en er zijn veel verleidingen, vriendschappen, en zaken die nieuwsgierigheid opwekken”, vertelde Jardel ruim tweeënhalf jaar geleden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Begin januari van het huidige kalenderjaar maakte Jardel zijn deelname aan de Braziliaanse realityshow bekend. Tijdens een van de eerste uitzendingen heeft de oud-spits meer details prijsgegeven over zijn lange strijd tegen de verslaving. Zelfs tijdens zijn actieve carrière kon Jardel de verleidingen niet weerstaan, en de verslaving leidde soms tot levensbedreigende situaties. Opmerkelijk was onder meer het feit dat hij zich een overdosis cocaïne had toegediend, nota bene in het jaar waarin hij als speler van Sporting Portugal de Gouden Schoen veroverde. “In december 2002 nam ik een overdosis cocaïne en bleef ik zeven dagen wakker.”

“Voor iedereen die mij nu ziet: dit is absoluut geen goed voorbeeld”, vertelt Jardel openhartig. “Ik bestelde vrouwen, ik bleef hangen in het leven met de gedachte dat mij niets zou gebeuren; dat alles in orde was. Ik ben me inmiddels zeer bewust van dit probleem dat ik heb, van mijn dagelijkse strijd. Waar het om gaat is dat ik leef en ik zeg nu ‘nee’ tegen drugs”, aldus Jardel, die naar eigen zeggen inmiddels clean is en erkent dat zijn huidige vrouw hem gered heeft van de ondergang. “Zij stond altijd aan mijn zijde. Toen ik ging feesten, kwam zij met mij mee omdat de verleiding anders te groot zou zijn. Nu wil ik mijn kinderen normen en waarden meegeven en ervoor zorgen dat jongeren niet de fouten maken die ik heb gemaakt.”

Super Mário maakte in de zomer van 1996 de overstap van Vasco da Gama naar FC Porto voor een bedrag van circa vier miljoen euro. Het eerste seizoen in het shirt van os Dragões werd direct een gigantisch succes, daar hij met dertig treffers topscorer werd in de Primeira Liga. Twee jaar later kwam de spits zelfs tot 36 doelpunten in de Portugese competitie, en daarmee veroverde hij de Gouden Schoen. Jardel bleef in het seizoen 1998/99 Rául González (25 goals namens Real Madrid) en Ruud van Nistelrooij (31 goals namens PSV) ruimschoots voor. Na een avontuur bij Galatasaray, dat hem in juli 2000 voor een bedrag van zeventien miljoen euro overnam, belandde hij in de zomer van 2001 bij Sporting Portugal.

In Lissabon boekte Jardel opnieuw een groot succes en wist hij in het seizoen 2001/02 voor de tweede keer beslag te leggen op de Gouden Schoen. In dienst van os Leões was de goalgetter in slechts 30 competitieduels maar liefst 42 keer trefzeker. Dankzij de unieke prestatie bleef hij onder meer Henry (Arsenal) en Trezeguet (Juventus), beiden 24 doelpunten, voor in de strijd om de Gouden Schoen. Nadien ging het echter snel bergafwaarts voor de spits, onder meer vanwege het gebrek aan fitheid, uiteenlopende blessures en, naar nu is gebleken, hevige verslavingsproblemen.

Voordat Jardel in 2012 officieel een einde aan zijn carrière maakte, versleet hij nog liefst elf clubs. Hij zou echter nooit meer het niveau van voor 2002 aantikken. Mede vanwege de hevige concurrentie in de spitspositie van de Braziliaanse nationale ploeg kwam Jardel tot slechts tien interlands, waarin hij eenmaal scoorde. De aanvaller werd ondanks zijn succesvolle seizoen in Portugal niet opgenomen voor de Braziliaanse WK-selectie van 2002 in Zuid-Korea en Japan, waar het land wereldkampioen werd door Duitsland met 2-0 te verslaan. Diverse Braziliaanse media vermoeden dat de keuze van trainer Luis Felipe Scolari om Jardel te passeren een grote, negatieve impact heeft gehad op het restant van de carrière van de spits.