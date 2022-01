Senegal stelt wederom teleur; Naby Keïta schittert met prachtig doelpunt

Dinsdag, 18 januari 2022 om 19:04 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:08

Ook in de laatste groepswedstrijd op de Afrika Cup heeft Senegal niet kunnen imponeren. De als toernooifavoriet beschouwde ploeg kwam dinsdagavond niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Malawi. Met vijf punten eindigt Senegal wel als groepswinnaar. Guinee verloor ondanks een prachtig doelpunt van Naby Keïta met 2-1 van Zimbabwe, maar sluit de groep af op de tweede plaats en bekert ook door. Malawi finisht als derde en lijkt een van de beste nummers drie te worden, waarmee een plek in de volgende ronde binnen handbereik is.

Malawi - Senegal 0-0

Senegal kon na coronabesmettingen weer beschikken over belangrijke spelers als Édouard Mendy (Chelsea) en aanvoerder Kalidou Koulibaly (Napoli), maar speelde een teleurstellende wedstrijd. Het meest dubieuze moment van de wedstrijd deed zich een kwartier voor tijd voor. Rechtsback Bouna Sarr van Senegal verkeek zich op de snelheid van tegenstander Gomezgani Chirwa en greep hem bij de schouder in het zestienmetergebied. Scheidsrechter Blaise Yuven Ngwa wees naar de strafschopstip, waarna leden van de technische staf van Malawi hun geluk niet op konden. De juichende stafleden stond het huilen even daarna nader dan het lachen, want op advies van de videoscheidsrechter trok Yuven Ngwa de penalty in.

Om zich op eigen kracht te plaatsen voor de knock-outfase, moest Senegal minstens een punt pakken. Daarin slaagde de ploeg van Aliou Cissé, maar verder was er weinig reden om tevreden te zijn over de wedstrijd en over het toernooi tot dusver. De ploeg van onder meer sterspelers als Sadio Mané Kalidou Koulibaly en Édouard Mendy stelde opnieuw teleur en creëerde nauwelijks serieuze kansen. Malawi bleef daardoor de gehele wedstrijd hopen op een stunt, maar moest genoegen nemen met een gelijkspel. Toch heeft de nummer drie goede papieren om de volgende ronde te halen.

Zimbabwe - Guinee 2-1

Zimbabwe verloor de eerste twee wedstrijden, maar stuntte wel met de overwinning op Guinee. De basis daarvoor werd gelegd in de eerste helft: in de rust leidde het land uit Zuidoost-Afrika met 2-0. De vrijstaande Knowledge Musona opende de score met een kopbal uit een voorzet van Never Tigere, waarna Kudakwashe Mahachi er 2-0 van maakte uit een afstandsschot waar keeper Aly Keita zich op verkeek. In de openingsfase van de tweede helft bracht Naby Keïta de spanning terug met een prachtig doelpunt: vanaf de rechterflank sprintte hij richting de rand van het zestienmetergebied, waar de middenvelder van Liverpool de ruimte vond voor een poeier in de linkerbovenhoek. Het bleef echter bij 2-1. Zimbabwe is als nummer vier in de poule uitgevoetbald op de Afrika Cup.