Sead Kolasinac lijkt komst van Nicolás Tagliafico overbodig te maken

Dinsdag, 18 januari 2022 om 18:40 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:34

Sead Kolasinac vervolgt zijn loopbaan bij Olympique Marseille. De linksback stond nog zes maanden onder contract bij Arsenal, maar heeft zijn verbintenis met wederzijds goedvinden ontbonden. Kolasinac kon onder trainer Mikel Arteta niet rekenen op veel speeltijd, waardoor zijn club bereid was om mee te werken aan een transfervrij vertrek. Hij heeft de medische keuring met succes doorstaan en is officieel voorgesteld als nieuwste aanwinst van de nummer drie van de Ligue 1.

Kolasinac, 28 jaar, tekent een contract tot medio 2023 in Marseille. Hij begon zijn loopbaan bij Schalke 04 en maakte in de zomer van 2017 de overstap naar Arsenal. In het seizoen voor zijn transfer naar Londen maakte hij deel uit van het Team van het Jaar in de Bundesliga, waardoor de verwachtingen hooggespannen waren. Kolasinac was direct van grote waarde voor zijn nieuwe club met een doelpunt in zijn eerste optreden tegen Chelsea om de Community Shield (1-1), een wedstrijd die Arsenal won na strafschoppen. In totaal was Kolasinac goed voor 118 officiële wedstrijden namens the Gunners.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De 42-voudig international van Bosnië-Herzegovina werd in de tweede helft van het afgelopen seizoen verhuurd aan zijn oude club Schalke 04 en kreeg in Gelsenkirchen de aanvoerdersband. In de zomer keerde Kolasinac terug bij Arsenal. Onder Arteta speelde hij dit seizoen vijf officiële wedstrijden, al betrof het tweemaal een invalbeurt van een minuut. Drie keer speelde Kolasinac negentig minuten: tweemaal in de EFL Cup en eenmaal in de Premier League. Zijn invalbeurt in de verloren FA Cup-wedstrijd tegen Nottingham Forest (1-0) van zondag 9 januari gaat de boeken in als zijn laatste wedstrijd voor Arsenal.

Arsenal lijkt op korte termijn ook een andere verdediger uit te zwaaien: volgens transfermarktexpert Gianluca Di Marzio maakt Pablo Marí het seizoen op huurbasis af bij Udinese. Van een optie tot koop is geen sprake, waardoor Marí in de zomer weer terugkeert bij Arsenal. Zijn contract in Londen loopt door tot de zomer van 2024. De centrale verdediger, die in het seizoen 2017/18 door Manchester City nog werd verhuurd aan NAC Breda, kwam dit seizoen tot slechts drie officiële wedstrijden.

Met de komst van Kolasinac naar Marseille is het maar de vraag of Nicolás Tagliafico nog nodig is bij l'OM. De linksback van Ajax wil deze maand vertrekken en ontving aanbiedingen van Napoli en Marseille in de voorbije weken. De clubs zouden allebei hun zinnen hebben gezet op een verhuurperiode. Overigens kreeg Marseille zaterdag een transferverbod opgelegd voor het aandeel van de club rondom de transfer van Pape Gueye in de zomer van 2020, maar daar ging Marseille tegen in beroep.