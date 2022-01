Noni Madueke gearresteerd voor tonen van vals rijbewijs

Dinsdag, 18 januari 2022 om 17:25

Noni Madueke heeft zichzelf in een lastig parket gebracht. Onder meer het Eindhovens Dagblad en De Telegraaf melden dinsdag na berichtgeving van freelance journalist Jesper Langbroek dat de vleugelaanvaller van PSV in december op Eindhoven Airport is aangehouden wegens het tonen van een vals Engels rijbewijs. Volgens deskundigen van het Openbaar Ministerie hangt de pas negentienjarige Madueke, geboren en getogen in Engeland, een boete of een werkstraf boven het hoofd.

Madueke werd op 29 december op de Freddy van Riemsdijklaan, in de buurt van Eindhoven Airport, aangehouden door de marechaussee. De Engelsman liet enkele weken geleden een Engels rijbewijs zien en men had al snel door dat de PSV-speler valse papieren verstrekte. Het lijkt een ernstige kwestie te zijn, want Madueke kan rijden zonder geldig rijbewijs of zelfs valsheid in geschrifte ten laste worden gelegd. PSV rept over een 'privé-kwestie' en wil geen inhoudelijke reactie geven, zo voegt De Telegraaf daaraan toe.

De Engelsman in Nederlandse dienst kreeg bij de aanhouding eind december een dagvaarding mee van de marechaussee. Madueke zal op een later te bepalen tijdstip voor de rechtbank in Nederland moeten verschijnen. Een hoge geldboete of een werkstraf behoren zeker tot de mogelijkheden, de uiteindelijke straf hangt af van het document dat door Madueke werd getoond.

Volgens het Eindhovens Dagblad is de kans niet groot dat Madueke een lange celstraf krijgt, want in dergelijke zaken is dat namelijk niet de norm. Madueke is momenteel herstellende van een blessure en PSV benadrukt dat de afwezigheid van de aanvaller niets te maken heeft met de kwestie rondom het valse rijbewijs. De Eindhovenaren willen Madueke, die dit seizoen al viermaal een spierblessure opliep, rustig laten terugkeren.