Eerste plaats Lewandowski niet door Van Gaal en Van Dijk

Dinsdag, 18 januari 2022 om 16:47 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:49

Robert Lewandowski werd maandagavond verkozen tot The Best FIFA Men’s Player van 2021. De topschutter van Bayern München stond echter niet bovenaan het lijstje van bondscoach Louis van Gaal en Virgil van Dijk. De aanvoerder van het Nederlands elftal zette Mohamed Salah, ploeggenoot bij Liverpool, op plek een. Van Gaal koos voor Chelsea-middenvelder N’Golo Kante als de beste speler van 2021, zo is dinsdag duidelijk geworden.

Van Dijk had wel een tweede plaats in petto voor Lewandowski en de top drie van de centrumverdediger werd compleet gemaakt door Kante. Van Gaal plaatste Kevin De Bruyne (Manchester City) op de tweede plaats, met Salah als de nummer drie van de keuzeheer van Oranje. Van Gaal koos dus helemaal niet voor Lewandowski en zowel de bondscoach als de captain van Nederland had geen plaats ingeruimd voor Lionel Messi.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Verbazing alom door opmerkelijke keuze van FIFA bij team van het jaar

Dat een speler ontbrak in het FIFA-team zorgde maandagavond voor vraagtekens. Lees artikel

Bert van Marwijk (Verenigde Arabische Emiraten) koos in zijn top drie voor achtereenvolgens Karim Benzema, Lewandowski en Salah. Stanley Menzo (Suriname) ging voor Lewandowski, Benzema en Kante. Curaçao-bondscoach Patrick Kluivert had Lionel Messi wel op de eerste plaats staan, gevolgd door Lewandowski en Salah. De bij Griekenland later dit jaar vertrekkende John van 't Schip zette Lewandowski, Messi en Salah in zijn top drie-lijstje.

Lewandowski kreeg de meeste stemmen van bondscoaches en aanvoerders van nationale teams, journalisten en supporters. De prestaties van de verschillende kanshebbers tussen 8 oktober 2020 en 7 augustus 2021 werden hierin meegenomen. De sterspeler van Bayern wist in de eindronde Messi en Salah af te troeven. Messi wist de prestigieuze prijs in het verleden wel al eens te winnen, net zoals Cristiano Ronaldo (tweemaal) en Luka Modric.