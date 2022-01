Arnesen: ‘Helemaal niet, Ajax kijkt een categorie hoger dan Feyenoord’

Dinsdag, 18 januari 2022 om 15:23 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:07

Er heerst binnen Feyenoord grote tevredenheid over het binnenhalen van Patrik Wälemark, die maandag definitief werd overgenomen van het Zweedse BK Häcken. Technisch directeur Frank Arnesen noemt de tussentijdse deal voor de twintigjarige middenvelder annex vleugelaanvaller 'het succes' van de nieuwe scouting'. De Feyenoord-bestuurder benadrukt wel dat het niet voelt alsof er een overwinning is geboekt op Ajax, dat Wälemark ook verschillende keren bekeek dit seizoen.

"Helemaal niet", verduidelijkt Arnesen dinsdag in gesprek met Voetbal International. "Ajax kijkt een categorie hoger dan wij en zijn met Steven Bergwijn bezig. Zo liggen de verhoudingen en dat is helemaal niet erg. Wij zijn blij met Wälemark. Ons voordeel was dat we zijn agent kenden en hij het ziet zitten in onze plannen. Dan kan je tot iets komen. Net zoals Cole Bassett past hij in het profiel en beleid dat we nu voeren: jonge, talentvolle spelers die zich kunnen door ontwikkelen, het team beter maken en ook nog eens waarde vertegenwoordigen", aldus de tevreden Arnesen.

Ralf Edström, oud-speler van onder meer PSV, heeft eveneens hoge verwachtingen van Wälemark in de Eredivisie. Volgens de voormalig topschutter beschikt de jonge Zweed niet direct over dezelfde bluf als Zlatan Ibrahimovic, die in 2001 bij Ajax neerstreek. "Hij is heel sympathiek, maar heeft wel hetzelfde zelfvertrouwen", aldus Edström, die blij is dat er weer een Zweedse speler naar een Nederlandse topclub vertrekt. "Je zou kunnen zeggen dat Ove Kindvall en ik de deur naar Nederland wel hebben geopend, haha. Maar zonder gekheid: iedere keer dat een Zweedse voetballer in de Eredivisie gaat spelen en hij doet het goed, ben ik wel trots. Ik ben ervan overtuigd dat Wälemark een speler wordt van wie jullie zullen gaan houden."

Wälemark heeft met zijn volle verstand gekozen voor een vierenhalfjarig contract bij Feyenoord. "Ik heb goede gesprekken gevoerd met Feyenoord en merk dat de club mooie plannen met mij heeft, dat gevoel heb ik echt. Alles klopte." De winteraankoop wil graag wat toevoegen aan het aanvalsspel van het elftal van trainer Arne Slot. "Ik ben linksbenig en speel vanaf de rechterkant. Van daaruit trek ik graag naar binnen om te schieten of een pass te geven. Aan de bal ben ik vrij snel en in staat zelf te scoren of kansen te creëren voor mijn teamgenoten. Ik zou ook als aanvallende middenvelder kunnen spelen. Ik heb geen voorkeur."