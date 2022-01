Dinsdag, 18 Januari 2022

PSV aast op verdediger van Liverpool

Everton voert dinsdag gesprekken met Wayne Rooney en Frank Lampard om de ontslagen Rafael Benítez als manager op te volgen. Rooney staat momenteel aan het roer bij Derby County, terwijl Lampard momenteel clubloos is. (The Telegraph)

AC Milan gaat in gesprek met AS Monaco om Pietro Pellegrini deze maand definitief over te nemen van de Monegasken. I Rossoneri wil de aanvaller graag definitief inlijven en hem vervolgens verhuren aan Torino. (Calciomercato)

PSV heeft zich gemengd in de strijd om de handtekening van Nat Phillips. De verdediger van Liverpool mag deze winter op huurbasis of via een definitieve transfer vertrekken en de Eindhovenaren zien hem als een welkome versterking. (Football Insider)

Agustín Rossi is bij Barcelona in beeld met het oog op het mogelijke vertrek van Neto. De Argentijnse doelman is eerste keus onder de lat bij Boca Juniors. In 32 duels moest hij dit seizoen tot nog toe slechts 19 tegentreffers incasseren. (ESPN)

West Ham United en Newcastle United zijn geïnteresseerd in de diensten van Ádám Szalai. De verdediger van Fenerbahçe, die ook in de belangstelling van AC Milan staat, moet de Turkse club circa twintig miljoen euro opleveren. (Sky Sports)