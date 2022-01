‘Ajax komt vijf jaar na stage opnieuw bij groot talent uit Polen uit’

Dinsdag, 18 januari 2022 om 14:32 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:57

Jan Faberski heeft veel indruk gemaakt op de internationale scouts van Ajax, zo weet het Poolse medium Mecyzki dinsdag te melden De pas vijftienjarige middenvelder speelt in de jeugdopleiding van Jagiellonia Bialystok en wordt naar verluidt al sinds 2016 op de voet gevolgd door de Amsterdamse club. Ajax onderzoekt de mogelijkheden om Faberski na zijn zestiende verjaardag in april naar Nederland te halen.

De aan Ajax gelinkte Faberski werd door hoofdtrainer Piotr Nowak opgenomen in de A-selectie voor trainingskamp in Turkije ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft. De piepjonge middenvelder kreeg dinsdag zelfs speeltijd in de oefenwedstrijd van de Poolse club tegen BFC Siofok (3-0 overwinning). Collega-middenvelder Taras Romanczuk heeft hoge verwachtingen van Faberski. "Hij is heel sterk aan de bal. Jan heeft nog een lange weg te gaan, maar in december kon je op trainingen al zien dat hij niet bang is om risico's te nemen. Hij is heel moedig in het nemen van beslissingen", zo viel onlangs te lezen in een interview op de website van Jagiellonia Bialystok.

"Jan is enorm leergierig en stelt dan ook steeds vragen over verschillende aspecten van het spelletje", aldus Romanczuk. "Het is een aardige jongen en we helpen hem maar wat graag. Het leeftijdsverschil (Romanczuk is zelf dertig jaar oud, red.) speelt helemaal geen rol. Op een rustige manier leggen we uit wat we van hem verwachten." Volgens Mecyzki is Ajax nadrukkelijk in de markt voor Faberski en de verwachting is dan ook dat de middenvelder op korte termijn van club wisselt.

Faberski werkte in 2017 op elfjarige leeftijd al eens een stage van een week af bij Ajax. Hij werd destijds door verschillende trainers uitvoerig bekeken in Amsterdam. Desondanks bleef het talent gewoon in Polen actief. In de zomer van 2019 plaatste de middenvelder een foto waarop hij te zien is met Davy Klaassen, die destijds uitkwam voor Werder Bremen maar inmiddels weer speler van Ajax is. De foto van bijna drie jaar geleden werd genomen op Sportpark De Toekomst.