‘Tagliafico weer op radar Barcelona; Ajax stelt vraagprijs vast’

Dinsdag, 18 januari 2022 om 12:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:42

De interesse in Nicolás Tagliafico lijkt steeds groter te worden. Het Argentijnse medium TyC Sports onthult dinsdag namelijk dat de linksback van Ajax nadrukkelijk wordt gevolgd door Barcelona. Tagliafico stond vorig jaar zomer ook al op het lijstje van de Catalanen, maar een definitieve deal kwam destijds niet van de grond. Ajax vraagt naar verluidt minstens zeven miljoen euro voor de linksbenige vleugelverdediger.

Het is nog niet bekend of Barcelona, dat in financieel opzicht moeilijke tijden doormaakt, bereid is om in deze transferperiode een dergelijk bedrag neer te leggen voor de 29-jarige Tagliafico, die in Amsterdam vastligt tot medio 2023. Barcelona is al enige tijd op zoek naar versterkingen voor de linksbackpositie, aangezien vaste keus Jordi Alba in maart zijn 33ste verjaardag viert. Ook de namen van José Luis Gayá (Valencia) en Robin Gosens (Atalanta) zijn reeds de revue gepasseerd in het Camp Nou.

Barcelona is overigens niet de enige club die de situatie rondom Tagliafico, die begin 2018 door Ajax voor vier miljoen euro werd overgenomen van het Argentijnse CA Independiente, met veel interesse volgt. Volgens het Algemeen Dagblad heeft de linksback reeds aanbiedingen van Napoli en Olympique Marseille op zak. Beide clubs zetten in op een verhuurperiode voor de 36-voudig international van Argentinië. Ajax wil hem echter niet zomaar laten gaan.

Tagliafico is uit op meer speeltijd, daar hij dit seizoen in de Eredivisie tot dusver slechts twee keer in de basis stond. In totaal kwam hij tot 10 optredens (ruim 300 speelminuten). Vorig jaar kon hij nog wel rekenen op het vertrouwen van Ten Hag en was hij de eerste man op de linksbackpositie. Dit seizoen is die rol toebedeeld aan Daley Blind. Tagliafico is dusdanig ontevreden over zijn reserverol, dat hij nog deze winter aanstuurt op een vertrek. Dinsdag gaat zaakwaarnemer Ricardo Schlieper in gesprek met Ajax om de uitzichtloze situatie te bespreken.

Het is dus de vraag of Ajax bereid is om mee te werken aan een winterse transfer, daar de Amsterdammers dun in de verdedigers zitten. "En als spelers gaan, zullen we eerst een vervanger willen hebben. In die volgorde, dat is het ideale plaatje. Financieel zijn we niet genoodzaakt om te verkopen", liet Ten Hag daar vorige maand over kwijt. Ajax heeft bij de laatste contractverlenging in december 2020 afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder hij verkocht kan worden. Mocht Tagliafico vroegtijdig vertrekken, dan lijkt een verhuur het meest voor de hand liggend.