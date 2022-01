Nachtmerrie komt uit: Maeda is na acht minuten klaar bij Utrecht

Dinsdag, 18 januari 2022 om 11:41 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:59

Naoki Maeda heeft zijn laatste duel voor FC Utrecht al gespeeld. De 27-jarige Japanner werd tot het einde van het seizoen gehuurd van Nagoya Grampus, maar viel in zijn eerste duel voor zijn nieuwe club (thuis tegen Ajax, 0-3 verlies) uit met een ogenschijnlijk zware enkelblessure. Na onderzoek in het ziekenhuis werd de nachtmerrie werkelijkheid: Maeda komt dit seizoen niet meer in actie. Daarmee komt het Europees avontuur van de aanvaller na slechts acht speelminuten ten einde.

Maeda kwam half december over uit Japan en mocht van trainer René Hake direct in de basis beginnen bij de competitiehervatting tegen Ajax. Na acht minuten ging het al mis. Maeda ging na acht minuten spelen een sprintduel aan met Lisandro Martínez en zag hoe de verdediger van Ajax als winnaar uit de bus kwam. De Argentijn raakte naast de bal echter ook de enkel van de onfortuinlijke Maeda, die door twee mensen van de staf huilend van het veld werd gedragen.

?? @naokimaeda07 staat een maandenlange revalidatie te wachten.



"Dat betekent dat mijn eerste wedstrijd voor FC Utrecht ook direct mijn laatste is geweest."



Een voorspoedig herstel gewenst, Naoki!



In het ziekenhuis werd een breuk in het onderbeen geconstateerd. Maeda wacht daardoor een maandenlange revalidatie, die hem minimaal tot het einde van het seizoen buitenspel zet. "Het was mijn grote droom om in Europa te voetballen", reageert Maeda op de clubwebsite van FC Utrecht. "En die droom is dankzij de kans die FC Utrecht me heeft geboden werkelijkheid geworden. Ik keek enorm uit naar mijn debuut, nota bene in een thuiswedstrijd tegen Ajax; een wedstrijd waarover ik sinds mijn komst naar Utrecht al veel gehoord had. Helaas liep ik al snel een blessure op. Daardoor valt mijn droom voor nu in duigen."

"Maar ik geef mijn droom niet op", besluit Maeda strijdbaar. Er bestaat nog een kleine kans dat de pechvogel na dit seizoen toch nog in de Domstad te bewonderen is. FC Utrecht kan namelijk gebruik maken van de optie tot koop die het heeft weten te bedingen. In dat geval ligt Maeda tot medio 2025 vast bij de club. Het is de eerste buitenlandse werkgever ooit voor de aanvaller; Maeda speelde hiervoor alleen voor clubs in geboorteland Japan.