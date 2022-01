Real Madrid rouwt om overlijden recordhouder Francisco Gento (88)

Dinsdag, 18 januari 2022

Francisco Gento is dinsdag op 88-jarige leeftijd overleden, zo laat Real Madrid weten in een officiële verklaring. De erevoorzitter kwam tussen 1953 en 1971 uit voor de Koninklijke en is samen met Marcelo de meest succesvolle speler ooit in dienst van de Madrilenen. Bovendien is hij de enige speler ooit die zes keer de Europa Cup I wist te winnen. In totaal schreef Gento 23 prijzen op zijn naam.

"Paco Gento blijft een maatstaf voor Real Madrid en voor de sportwereld. Hij zal worden herinnerd als een van de grootste legendes", schrijft de Spaanse topclub in een verklaring. Gento begon zijn carrière in 1952 bij Racing Santander en verhuisde een jaar later naar Real Madrid. Hij speelde acht keer de finale van de Europa Cup, waarvan hij er zes won, en schreef bovendien twaalf keer de landstitel op zijn naam met Real. In zijn veertienjarige interlandcarrière kwam hij tot 43 wedstrijden namens de Spaanse nationale ploeg en was hij actief op het WK in 1962 en 1966.

Las seis Copas de Europa de Gento: ?? 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966#RealMadrid pic.twitter.com/3oK7N2NGhK — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 18, 2022

Na de dood van Alfredo Di Stéfano, met wie Gento samen speelde bij Real, werd hij benoemd tot erevoorzitter van Real Madrid. Gento wordt in Spanje beschouwd als een van de grootste spelers aller tijden en een van de beste spelers ooit op zijn positie. Hij was een snelle linksbuiten met overzicht en technische kwaliteiten. Gento won met Real onder meer twaalf keer de landstitel, schreef twee keer de Copa del Rey op zijn naam en won zes keer de Europa Cup. In totaal behaalde hij 23 prijzen met de Koninklijke, een record.

Gento had het record van meeste prijzen lange tijd in eigen bezit, maar moet dit sinds zondag delen met Marcelo. De linkervleugelverdediger kwam in de finale van de Supercopa tegen Athletic (2-0) in de slotfase binnen de lijnen voor Vinícius Júnior en heeft nu ook 23 prijzen achter zijn naam staan. Sergio Ramos, die Real afgelopen zomer verliet voor Paris Saint-Germain, staat op 22 prijzen. Marcelo kan het record dit seizoen overnemen van Gento, daar Real nog kans maakt op de landstitel, de Copa del Rey en de Champions League.