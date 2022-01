‘De politie in Berlijn vertelde dat er een doodsbedreiging tegen mij rondging’

Dinsdag, 18 januari 2022 om 11:03 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:12

Felix Zwayer heeft het zwijgen doorbroken. De Duitse topscheidsrechter, die momenteel tot nader order een pauze heeft ingelast, doet aan Sky Deutschland voor het eerst zijn verhaal over de dreigende reacties die hij na afloop van het veelbesproken duel tussen Borussia Dortmund en Bayern München (2-3) kreeg. Zwayer nam enkele discutabele beslissingen, waarna hij onder meer publiekelijk werd geschoffeerd door Jude Bellingham. De arbiter had het zwaar met de kritiek.

"Ik kreeg talrijke berichten op mijn werkmail, die ongelooflijk moeilijk waren om mee om te gaan", openbaart Zwayer. "Ik werd ook door de politie van Berlijn op de hoogte gebracht dat er een doodsbedreiging tegen mij op internet rondging. Dat zijn zaken die ik niet geheim kon houden voor mijn vrouw." Zwayer besloot 'tot nader oderd' een pauze in te lassen, zo liet de Duitse scheidsrechtersbond weten. "Hij wil mentaal tot zichzelf komen en nadenken over de gebeurtenissen na de wedstrijd in Dortmund", vulde hoogste arbiterbaas Lutz Michael Fröhlich daarover aan.

Zwayer wilde aanvankelijk zijn werkzaamheden nog wel hervatten, maar de zorgen van zijn vrouw deden hem anders beslissen. De impact op de familie en het gezin was groot, zo vertelt de veertigjarige leidsman. "Wat gebeurt er als je drie dagen later een internationale wedstrijd moet fluiten, je tas inpakt en je vrouw in tranen ziet uitbarsten? Niet omdat ze me mist omdat ik weg ben, maar omdat ze zich zorgen om me maakt en misschien wel om haar eigen veiligheid thuis."

De rel rondom Zwayer begon met de uitlatingen van Bellingham na afloop van de fameuze wedstrijd. De middenvelder was woedend over een strafschop die de arbiter gegeven had. "Wat verwacht je anders, als je de grootste wedstrijd van Duitsland geeft aan iemand die eerder aan matchfixing deed?", reageerde Bellingham voor de camera van Viaplay. De Engelsman doelde met zijn uitspraken op een matchfixingzaak uit 2005 waar Zwayer bij betrokken was. Hij nam als assistent-scheidsrechter naar verluidt driehonderd euro aan steekpenningen aan, maar gaf dit al snel aan bij de Duitse voetbalbond. Zwayer werd daarop voor zes maanden geschorst.

De arbiter ontkent echter dat hij ooit geld van iemand heeft aangenomen. "Er is me nooit geld aangeboden", beweert Zwayer. "Ik ben nooit verteld over bewuste matchfixing. Ik heb nooit geld ontvangen van Robert (Hoyzer, destijds de eerste arbiter, red.)." Zwayer floot zijn voorlopig laatste duel op 9 december van afgelopen kalenderjaar. Real Sociedad versloeg PSV toen in eigen huis met 3-0 in de Europa League.