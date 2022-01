Driessen fileert Eredivisie-directeur én clubs: ‘Net als onze vriend Ihattaren’

Dinsdag, 18 januari 2022 om 10:25 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:27

Valentijn Driessen heeft geen goed woord over voor het optreden van Jan de Jong bij BEAU afgelopen vrijdagavond. De directeur van de Eredivisie CV pleitte voor het heropenen van de stadions voor publiek, maar schoot volgens Driessen zwaar tekort in zijn betoog. De chef voetbal van De Telegraaf zegt in de podcast Kick-Off dat de Eredivisie het helemaal niet zo goed voor elkaar heeft als De Jong claimt en adviseert zowel de clubs als het bestuur om 'vaker in de spiegel te kijken'. Driessen slaat daarmee een brug naar de ophef rondom Mohamed Ihattaren.

Eredivisie-directeur De Jong was vrijdag te gast in de dagelijkse talkshow op RTL en 'zei maar wat', volgens Driessen. "Hij riep gewoon dat alle Nederlandse voetballiefhebbers naar Duitsland en België lopen omdat de stadions leeg blijven. Maar hoe is dat mogelijk? Want daar kun je ook geen wedstrijden bezoeken. Ik dacht: Hoe kan hij dat nou zeggen?" De rest van De Jongs betoog kon Driessen ook al niet bekoren, ondanks het feit dat hij hetzelfde standpunt inneemt als de hoogste bestuurder van de Eredivisie CV.

"Over twee weken willen ze de stadions opengooien. Ik ben daar ook voor, maar dan moet je wel met goede argumenten komen. Dan hoor je De Jong zeggen: ‘Ja, we zijn drie keer vice-wereldkampioen geworden en we hebben zoveel Europa Cups gewonnen en we doen het allemaal zo goed in Nederland’. Maar als je ziet wat Ajax dan flikt met die coronamaatregelen, het gebeuren met Vloet. Dan kun je wel zeggen: We hebben alles heel goed voor elkaar, maar ze hebben helemaal niet alles goed voor elkaar."

"Net als onze vriend Mohamed Ihattaren zouden misschien de clubs en de Eredivisie ook wel wat vaker in de spiegel moeten kijken", sluit Driessen af. Daarmee doelt hij op de ophef rondom Ihattaren vanwege zijn recente interview in De Telegraaf, alsmede de afgelopen twee jaar van zijn carrière. Zondag belandde Driessen in een felle discussie met Ajax-trainer Erik ten Hag na afloop van FC Utrecht - Ajax (0-3). Ook liet liet hij zich kritisch uit over algemeen directeur Edwin van der Sar. Driessen vond dat beiden beter hadden kunnen handelen naar aanleiding van de coronarel die ontstond rondom het trainingskamp.