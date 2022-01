Hans Kraay junior oppert opvallende nieuwe bestemming voor Bazoer

Dinsdag, 18 januari 2022 om 09:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:09

Er is nog altijd geen honderd procent zekerheid over de toekomst van Riechedly Bazoer. De verdediger annex middenvelder van Vitesse leek op weg naar Feyenoord, maar de Rotterdammers kunnen zich niet vinden in de vraagprijs van drie miljoen euro. Komende zomer loopt Bazoer transfervrij de deur uit bij Vitesse, waardoor de Arnhemmers nu nog een vergoeding kunnen krijgen. Als het aan Hans Kraay junior ligt, gaat Atalanta een poging wagen om Bazoer in te lijven.

"Je koopt in principe twee spelers tegelijk, want je kunt hem zowel op het middenveld als in het centrum van de verdediging kwijt", stelt presentator Vincent Schildkamp bij Voetbalpraat. "Ook als je een ander systeem speelt kun je hem goed gebruiken." RTV Rijnmond-verslaggever Sinclair Bischop heeft zijn bedenkingen bij een eventuele komst van Bazoer naar Feyenoord. "Hij heeft een goede klik met Thomas Letsch, maar het is doorgaans niet de vraag of, maar wanneer er problemen komen bij deze speler."

"Hij maakt een goede indruk, maar het is wel zo dat Letsch een positie voor hem heeft gecreëerd waar hij het beste rendeert met Rasmussen en Doekhi", aldus Kraay junior. "Hij heeft al heel lang niet meer als controlerende middenvelder gespeeld. Als ik wat te vertellen zou hebben bij Atalanta, zou ik hem blind durven nemen. Ze spelen daar met drie centrale verdedigers en twee slopers op het middenveld." Schildkamp ziet dat niet gebeuren. "Die komen wel tot de laatste zestien in de Champions League, hè. Dat is echt een ander niveau", aldus de presentator. "Maar dan weet je wel zeker dat hij op de positie speelt waar hij uitblinkt", zegt Kraay.

Ook Willem van Hanegem twijfelt of Bazoer wel de geschikte speler is voor Feyenoord. “Ik vraag me af of hij wel bij deze club past. Gek is dat, hè?”, vertelde Van Hanegem maandag in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Het is een gevoel, niet gebaseerd op zijn voetbaltechnische kwaliteiten of omdat hij ooit bij Ajax heeft gespeeld, dat laatste interesseert mij niets. Maar hij doet wat hij wil als speler, heeft in Arnhem echt alle vrijheid. Daar duikt hij net zo makkelijk op als linkerspits of als rechtsback. Bazoer is een goede speler, dat zag je zaterdag ook weer, maar of hij dé speler voor Feyenoord is, daar heb ik mijn twijfels over."