Heracles Almelo gaat situatie rond Rai Vloet opnieuw beoordelen

Dinsdag, 18 januari 2022 om 09:03 • Laatste update: 09:06

Heracles Almelo heeft maandagavond een gesprek gehad met enkele supportersverenigingen naar aanleiding van de commotie die is ontstaand rond de terugkeer van Rai Vloet. De middenvelder raakte in november betrokken bij een dodelijk ongeval terwijl hij onder invloed achter het stuur zat. Heracles besloot hem desondanks afgelopen week weer te laten meetrainen. Zaterdagavond maakte hij zijn rentree in de uitwedstrijd tegen NEC (0-0). Supportersvereniging Vak'74 schrijft in een reactie op Facebook dat Heracles de situatie opnieuw gaat beoordelen.

De terugkeer van Vloet in het elftal van de Almeloërs komt veel te vroeg, stellen supporters van Heracles. Zaterdagavond na afloop van het duel in Nijmegen kwamen tientallen fans samen bij Erve Asito om de spelersbus op te wachten. Vloet zat niet in de bus, hij stapte in Nijmegen niet in. De fans gingen in gesprek met algemeen directeur Rob Toussaint, voorzitter Hans Bredewoud en trainer Frank Wormuth en eisten een gesprek. Dat gesprek heeft maandagavond plaatsgevonden, zo laat supportersvereniging Vak'74 weten in een gezamenlijk statement op Facebook.

"Wij hebben zojuist met wederzijds respect een gesprek gehad met het bestuur van Heracles naar aanleiding van de situatie die is ontstaan na afgelopen weekend", schrijven supportersgroepen Vak'74, Hart voor Heracles en LOCALS1903. "Vanuit alle supportersverenigingen is eenduidig hetzelfde standpunt naar voren gebracht. Deze is bekend bij het bestuur en spreekt voor zich. Het bestuur van Heracles geeft aan het eerdere besluit opnieuw te beoordelen en zal daar bij ons deze week op terugkomen. Wij hebben eensgezind besloten dit besluit af te wachten en hierna te kijken wat de vervolgacties zijn."

Het besluit van Heracles en Wormuth om Vloet weer bij de groep te halen is slecht gevallen bij de harde kern, die voorafgaand aan het duel met NEC in een statement uithaalde naar hun eigen club. "Tot onze grote schrik blijkt dat Rai Vloet toch geselecteerd is voor de uitwedstrijd in Nijmegen, ondanks alle walgelijke details en berichtgeving omtrent dit onderwerp van afgelopen week. Wij als Vak’74 hebben aanstaande maandag een gesprek geëist met de club, want dit kunnen en mogen wij nooit accepteren. Schandelijk, walgelijk en totaal onacceptabel!!!", schreef Vak'74 met duidelijke bewoordingen op Facebook.

Ook Jan Smit is geschrokken van de commotie rond Vloet. De erevoorzitter was negentien jaar aan de Almelose club verbonden. De huidige situatie gaat hem aan het hart, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. "Het doet me pijn dat de club zo in het nieuws komt", vertelt de net als KNVB-voorzitter afgezwaaide Smit. Op de vraag of Smit achter de gekozen aanpak van Heracles staat, laat hij weinig aan vertwijfeling over. "Jullie moeten zelf maar beoordelen of dit onder mij ook zo gegaan zou zijn. Dan zeg ik niks, maar tegelijkertijd genoeg."