Tagliafico is reserverol bij Ajax zat en wil in de winter vertrekken

Dinsdag, 18 januari 2022 om 07:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:00

Er is Nicolás Tagliafico veel aan gelegen om deze winter (tijdelijk) te vertrekken bij Ajax. De linksback geniet niet het volledige vertrouwen van trainer Erik ten Hag en wil Amsterdam nog deze transferperiode verlaten, meldt het Algemeen Dagblad. Tagliafico heeft aanbiedingen van Napoli en Olympique Marseille op zak, die de Argentijn willen huren. Ajax lijkt echter niet van plan de verdediger zomaar te laten gaan.

Tagliafico is uit op meer speeltijd, daar hij dit seizoen in de Eredivisie tot dusver slechts twee keer in de basis stond. In totaal kwam hij tot 10 optredens (ruim 300 speelminuten). Vorig jaar kon hij nog wel rekenen op het vertrouwen van Ten Hag en was hij de eerste man op de linksbackpositie. Dit seizoen is die rol toebedeeld aan Daley Blind. Tagliafico is dusdanig ontevreden over zijn reserverol, dat hij nog deze winter aanstuurt op een vertrek. Dinsdag gaat de zaakwaarnemer van de Argentijns international in gesprek met Ajax om de uitzichtloze situatie te bespreken.

Het is de vraag of Ajax bereid is om mee te werken aan een winterse transfer, daar de Amsterdammers dun in de verdedigers zitten. "En als spelers gaan, zullen we eerst een vervanger willen hebben. In die volgorde, dat is het ideale plaatje. Financieel zijn we niet genoodzaakt om te verkopen", liet Ten Hag daar vorige maand over kwijt. Ajax heeft bij de laatste contractverlenging in december 2020 afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder hij verkocht kan worden. Mocht Tagliafico vroegtijdig vertrekken, dan lijkt een verhuur het meest voor de hand liggend.

Naast zijn reserverol bij Ajax raakte de Argentijn ook bij de nationale ploeg zijn basisplek kwijt. Tagliafico was jarenlang onomstreden als linksback bij Argentinië, maar heeft nu stevige concurrentie gekregen van Marcos Acuña. De laatste keer dat Tagliafico in de basis stond bij het nationale elftal was op 11 oktober in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Uruguay (3-0 winst). Tagliafico wil niet het risico lopen dat hij eind dit jaar op de bank zit tijdens het WK in Qatar en zou mede daarom aansturen op een vertrek.

Ondanks de reserverol van Tagliafico wil Ten Hag de verdediger aan boord houden. De Amsterdammers willen met een zo breed mogelijke selectie de tweede seizoenshelft in, waarin PSV van de eerste plek in de Eredivisie moet worden gestoten. Vermaard transferexpert Gianluca Di Marzio meldde afgelopen weekend dat Napoli concrete belangstelling heeft voor Tagliafico. "Napoli's interesse in Tagliafico is concreet, maar de onderhandelingen met Ajax zijn ingewikkeld", concludeerde Di Marzio. Volgens verschillende Franse media zou ook Olympique Marseille oren hebben naar de linksback van Ajax.