Complete chaos nadat hooligans Feyenoord en Utrecht clashen bij sportschool

Dinsdag, 18 januari 2022 om 07:24 • Laatste update: 07:29

In Utrecht zijn sportende jongeren woensdagavond getuige geweest van een gewelddadige confrontatie tussen hooligans van Feyenoord en FC Utrecht, meldt het Algemeen Dagblad. Laatstgenoemde groep was aan het training in een parkeergarage, toen zij werden overvallen door in het donker geklede mannen met zwarte kleding en capuchons. De Feyenoord-hooligans zouden uit zijn geweest op wraak na eerdere acties, zo schrijft het dagblad. Ook bij voetballers van een nabijgelegen amateurvereniging zat de schrik er behoorlijk in.

De confrontatie zou rond 20.00 uur hebben plaatsgevonden in de parkeergarage onder de kantine van de Utrechtse voetbalclub UVV en sportschool Sportcity. De Utrechters volgden daar een bokstraining, toen zij werden overvallen door de groep Feyenoord-fans. Er zouden rake klappen zijn gevallen, waarbij ook onschuldigen het moesten ontgelden. "ik hoor er niet bij, ik hoor er niet bij", zou een van de aanwezigen hebben geroepen terwijl hij werd belaagd tussen de geparkeerde auto's. Of er gewonden zijn gevallen wordt niet bekend.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook twee jeugdteams van UVV zouden getuige zijn geweest van de clash. Terwijl ze aan het trainen waren hoorden ze het geschreeuw vanuit de parkeergarage over hun eigen sportpark galmen. Ze bleven ongedeerd en werden opgevangen door aanwezige bestuursleden. Ook ouders zouden zich niet veel later hebben gemeld bij de vereniging om nazorg te verlenen, schrijft het Algemeen Dagblad. Toen de politie arriveerde, waren de Feyenoord-hooligans al vertrokken. Hun auto's stonden naar verluidt in een nabijgelegen wijk. Ook de Utrechters waren nergens te bekennen.

"We troffen een groep aan, waarvan we de meeste personen herkenden als harde kern van FC Utrecht’’, aldus een woordvoerder van de politie. "Zij waren aan het trainen (de sportscholen waren dicht vanwege de coronamaatregelen, red.) met circa vijftien personen. De groep werd verrast door een grote groep van de harde kern van Feyenoord. We delen de info met de voetbaleenheid van de Rotterdamse politie en het Landelijk Expertise Centrum Voetbalgeweld." De politie bevestigt dat er geen onderzoek wordt ongesteld, daar er vanuit de groep Utrecht-fans geen aangifte is gedaan.

"Ik liep daar hard. Ik stak door vanaf de Alendorperweg toen ik de groep plots de kant van de parkeergarage op zag stuiven", vertelt een ooggetuige tegen het Algemeen Dagblad. "Ik hoorde veel geschreeuw. Het incident was zo voorbij, maar een aantal mensen die het van dichtbij mee heeft gemaakt, moet zich kapot geschrokken zijn. Ik begreep dat het hen vooral om de groep te doen was, want alle auto’s zijn met rust gelaten. Wel liepen kinderen op het sportpark rond, wat bezielt je dan?’" Ook voorzitter Sander van Waveren van UVV is geschrokken. "Zoiets gaat je niet in de koude kleren zitten. Het was een heftig incident. Zoiets zijn we niet gewend natuurlijk."

De Facebookgroep Voetbal Ultras deelde zondag een tweetal foto's naar aanleiding van het incident. Op de foto's is te zien hoe een man met bivakmuts bij de 'buit' poseert. Op de grond voor hem liggen bokshandschoenen en sportkleding. Op de andere foto is te zien hoe de materialen in brand worden gestoken. Het is niet bekend hoe groot de groepen waren. In een reactie onder het bericht wordt gesteld dat de groep Feyenoord-hooligans uit vijftig gewapende mannen bestond en dat de Utrechters met zo'n twintig waren. De actie zou naar verluidt een vergelding zijn geweest voor eerdere acties.