Drie Eredivisieclubs zochten contact met clubloze Christian Eriksen

Dinsdag, 18 januari 2022 om 06:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:00

Drie clubs uit de Eredivisie hebben tevergeefs contact gezocht met Christian Eriksen. De 29-jarige middenvelder zit sinds zijn contractontbinding bij Internazionale zonder contract en kreeg al verschillende aanbiedingen. Ook PSV zag de Eriksen graag komen, maar de Deen geeft naar verluidt de voorkeur aan een avontuur in de Premier League, melden De Limburger en De Telegraaf. Ook clubs uit de Bundesliga hebben hun interesse kenbaar gemaakt.

Eriksen heeft over belangstelling sowieso niet te klagen. De middenvelder, die tijdens het afgelopen EK getroffen werd door een hartstilstand, zag door een defibrillatior zijn contract noodgedwongen verscheurd worden bij Inter. De geruchtenstroom kwam vervolgens al snel op gang, maar tot een nieuwe club leidde dat nog niet voor de Deen. Hij dook onder meer op bij zijn voormalig werkgever Odense en de Zwitserse derdeklasser FC Chiasso, waar hij met een personal trainer zijn conditie op peil hield.

De Telegraaf meldt dat PSV een van de clubs is geweest die contact heeft opgenomen met Eriksen over een contract, maar dat dat tot niets heeft geleid. De Eindhovenaren zagen deze winter twee middenvelders wegvallen. Ibrahim Sangaré komt met Ivoorkust uit op de Afrika Cup, terwijl Davy Pröpper plots een punt achter zijn carrière zette. De Eindhovenaren sprongen daar snel op in door Joey Veerman voor de neus van Feyenoord weg te kapen en voor zo'n zes miljoen euro over te nemen van sc Heerenveen. Het is niet bekend of het contact tussen PSV en Eriksen voor of na de transfer van Veerman plaatsvond.

Wie de andere Nederlandse clubs met belangstelling waren voor Eriksen, wordt niet bekend gemaakt. De voormalig Ajacied woont nog met zijn gezin in Milaan, maar wil zo snel mogelijk weer aan voetballen toekomen. De middenvelder stelde onlangs een groot een belangrijk doel voor zichzelf. "Ik wil op het WK in Qatar spelen”, zei de 109-voudig international van Denemarken in een interview bij DR1. “Ik wil voetballen. Het is een doel, een droom. We moeten natuurlijk afwachten of ik opgeroepen word. Maar het is mijn droom om terug te keren. Ik weet zeker dat het kan, want ik voel me niet anders. Fysiek ben ik in topvorm. Tot aan het WK wil ik voetballen en bewijzen dat ik op hetzelfde niveau zit als voorheen.”

Eriksen, die ook wordt gevolgd door clubs uit de Bundesliga, mikt naar verluidt op een terugkeer in de Premier League. De middenvelder vertrok op zijn 21ste bij Ajax en tekende een langdurig en lucratief bij Tottenham Hotspur, waar hij naast het voetbal ook genoot van het leven in Engeland. Onder meer Brentford ziet Eriksen graag komen. De promovendus werd jarenlang geleid door Denen en heeft met Mads Bidstrup, Mathias Jensen, Christian Nörgaard, Mads Roerslev Rasmussen, Luka Racic, Zanka, Mads Bech Sörensen en Jonas Lössl al acht Denen in de gelederen. Ook manager Frank Thomas is van Deense komaf.