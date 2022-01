Di Marzio komt na bewogen wedstrijd met grote transferupdate over Vlahovic

Dinsdag, 18 januari 2022 om 00:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:31

Dusan Vlahovic maakt het seizoen in principe af bij Fiorentina, zo meldt de zeer goed ingevoerde Gianluca Di Marzio. La Viola vindt de binnengekomen aanbiedingen voor de 21-jarige centrumspits onvoldoende en heeft de knoop doorgehakt om de Serviër te behouden. Ook Vlahovic zelf geeft er de voorkeur aan om tot de zomer bij Fiorentina te spelen en daarna verder te kijken, zo voegt Sky Italia toe.

Arsenal wordt deze maand zeer nadrukkelijk in verband gebracht met Vlahovic. The Gunners willen afscheid nemen van Alexandre Lacazette en Pierre-Emerick Aubameyang en zijn zodoende op zoek naar een nummer negen. Eerder gingen vooral Engelse media ervan uit dat de transfersom voor het zeer geïnteresseerde Arsenal geen probleem zou zijn. Meestal werd daarbij gesproken over een vraagprijs van zeventig miljoen euro, die voor the Gunners op te hoesten zou zijn. The Independent meldde onlangs dat Arsenal zelfs bereid was om tot negentig miljoen euro te gaan.

Daar is de man van het moment! ?? Vlahovic maakt dit weer geweldig af, maar ook de pass van Bonaventura is van grote klasse ?? Nummer 17 en misschien wel laatste van het seizoen voor de begeerde spits in het shirt van Fiorentina ?#ZiggoSport #SerieA #FiorentinaSpezia pic.twitter.com/ppCIV0XMD3 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 17, 2022

Di Marzio zelf geeft bij zijn berichtgeving geen details over bedragen, maar zegt alleen dat niet voldaan is aan de vraagprijs van Fiorentina. Vlahovic maakte maandagavond opnieuw grote indruk door tegen Genoa (6-0 winst) na een fantastische aanname koelbloedig af te ronden. De spits zaaide enige verwarring door vervolgens zijn excuses aan te bieden aan het publiek voor een gemiste penalty even daarvoor. Arsenal-fans legden dat op Twitter massaal uit als een afscheidsgroet, maar dat was het dus niet. Vlahovic heeft er geen problemen mee om het seizoen bij la Viola af te maken en wil de club helpen aan een Champions League-ticket. Daarvoor moet Fiorentina nog twee plekken klimmen, want de club uit Florence staat nu zesde in de Serie A. Het gat naar nummer vier Atalanta is zeven punten.

Vlahovic wil volgend seizoen hoe dan ook actief zijn in de Champions League. Arsenal heeft zich de laatste vier jaar niet weten te kwalificeren, maar doet dit seizoen wel zeer serieus mee in de Premier League. Een voordeel voor Vlahovic is dat hij nu de ontknoping van het seizoen kan afwachten en pas na het verdelen van alle groepsfasetickets zijn keuze kan maken. De Serviër ligt vast tot medio 2023 en er is Fiorentina alles aan gelegen om een transfervrij vertrek te voorkomen. Een zomerse transfer is dus zeer waarschijnlijk. De zaakwaarnemer van Vlahovic eist daarbij overigens een commissie van tien miljoen euro, zo voegt Di Marzio tot slot toe.