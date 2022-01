Arsenal-fans smullen van prachtgoal én verwarrende viering Vlahovic

Maandag, 17 januari 2022 om 23:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:18

Dusan Vlahovic heeft maandag andermaal de hoofdrol gepakt bij Fiorentina. De gewilde topspits zag tegen Genoa (6-0 zege) eerst panenka mislukken, maar maakte dat na rust goed met een fantastisch spitsendoelpunt. Vlahovic leek bij het vieren van die treffer zijn excuses te maken voor de gemiste penalty, al leggen Arsenal-fans zijn 'afscheidszoenen' op Twitter massaal uit als een transferaankondiging. De Serviër staat in de zeer nadrukkelijke belangstelling van the Gunners. Voor Fiorentina was het overigens de grootste competitiezege in dertig jaar. Het was sinds de 7-1 zege tegen Ancona Matelica in 1992 niet meer gebeurd dat la Viola met zes goals verschil won.

Het ging voor Vlahovic in de elfde minuut dus fout met een strafschop, maar het deerde het oppermachtige Fiorentina maandag allerminst. De spits werd enkele minuten later vrijgezet door een fraaie steekbal, schoot op doelman Salvatore Sirigu en zag Álvaro Odriozola in de rebound scoren: 1-0. De thuisploeg ging vrolijk verder en scoorde na een half uur via Giacomo Bonaventura, die zijn kopbal nog gered zag worden en in de nastoot onmogelijk kon missen: 2-0.

Daar is de man van het moment! ?? Vlahovic maakt dit weer geweldig af, maar ook de pass van Bonaventura is van grote klasse ?? Nummer 17 en misschien wel laatste van het seizoen voor de begeerde spits in het shirt van Fiorentina ?

Kort voor rust maakte Cristiano Biraghi er met een fantastische vrije trap van grote afstand 4-0 van. Vlahovic kreeg zijn gewenste doelpunt als vermeld in de tweede helft alsnog. De spits moest daar na een goede hoge pass van achteruit nog het nodige voor doen: Vlahovic plukte de bal heerlijk uit de lucht, om die precies in de loop mee te nemen en over de uitgekomen Sirigu heen te tikken: 5-0. De van Arsenal gehuurde Lucas Torreira zette met een eenvoudige kopbal bij de tweede paal de 6-0 eindstand op het scorebord.