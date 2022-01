Fraaie assist van debutant is beslissend voor Jong Ajax; Dordrecht wint wéér

Maandag, 17 januari 2022 om 21:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:59

Jong Ajax blijft volop meedoen in de top van de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van John Heitinga rekende maandagavond met de nodige moeite af van FC Den Bosch, dat aan een dramatische reeks bezig is. De zeventienjarige linkerspits Jaydon Banel maakte in de 82ste minuut zijn debuut voor Jong Ajax en was vier minuten later direct beslissend met een afgemeten assist: 2-1 zege. Hekkensluiter FC Dordrecht boekte knap voor de tweede keer op rij een zege, ditmaal door Jong AZ te verslaan: 2-0.

Jong Ajax - FC Den Bosch 2-1

Bij Jong Ajax begon Amourricho van Axel Dongen, die zondag tegen FC Utrecht zijn debuut maakte in Ajax 1, gewoon in de basis. De Amsterdamse beloften hadden al na twee minuten op achterstand moeten staan, maar Ryan Leijten kreeg de bal in complete vrijheid niet achter Jay Gorter. Aan de overzijde dacht Naci Ünüvar de bal het vrijwel lege doel te schuiven, maar een verdediger redde op de doellijn. In de 24ste minuut scoorde Jong Ajax-spits Christian Rasmussen, die een harde bal van Van Axel Dongen in vrijheid kon controleren en afmaken: 1-0.

Vijf minuten na rust had Sontje Hansen de bal voor het inschieten na een onderschepping in het strafschopgebied, maar de invaller van Jong Ajax koos geen hoek. Even later kwam Den Bosch dicht bij de gelijkmaker, toen Jizz Hornkamp doorbrak na doorjagen en eerst op Gorter en daarna de paal schoot. Den Bosch kwam in de 72ste minuut alsnog op gelijke hoogte via Sebastiaan van Bakel, die na een steekbal van Soufyan Ahannach door kon en koel bleef: 1-1. Jong Ajax nam een kwartier later de leiding weer over via Arjany Martha, die in vrijheid kon inkoppen na een goede voorzet van debutant Banel: 2-1.

FC Dordrecht - Jong AZ 2-0

De eerste kans van de wedstrijd was voor Jong AZ, toen Mohamed Taabouni met een stiftje bijna Liam Bossin wist te verschalken. De thuisploeg kwam halverwege de tweede helft beter in de wedstrijd en slaagde er na ruim een half uur spelen in gevaar te stichten via Feyenoord-huurling Christian Conteh. De aanvaller schoot echter een meter naast. In de volgende aanval was het vervolgens wel raak voor de ploeg van trainer Michele Santoni, nadat Zakaria El Azzouzi zich alert toonde bij een corner van Pascu: 1-0. De bezoekers gingen na rust direct op jacht naar de gelijkmaker en waren ook dichtbij via Fedde de Jong, die op de paal schoot. De Schapekoppen gooiden de wedstrijd in de laatste tien minuten via een counter in het slot. Stijn Meijer liet Sem Dirks in een sprintduel zijn hakken zien en bleef oog-in-oog met Beau Reus koelbloedig: 2-0.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 22 14 7 1 24 49 2 Excelsior 21 13 4 4 22 43 3 Jong Ajax 22 13 4 5 16 43 4 FC Emmen 21 13 3 5 17 42 5 ADO Den Haag 21 15 2 4 26 41 6 Roda JC Kerkrade 22 10 7 5 15 37 7 De Graafschap 22 11 4 7 9 37 8 FC Eindhoven 22 10 5 7 10 35 9 NAC Breda 22 7 8 7 5 29 10 Jong PSV 22 8 5 9 4 29 11 VVV-Venlo 22 8 2 12 -7 26 12 FC Den Bosch 22 8 2 12 -15 26 13 Telstar 22 5 8 9 -17 23 14 MVV Maastricht 22 7 2 13 -20 23 15 Jong AZ 21 6 4 11 -8 22 16 Jong FC Utrecht 22 6 4 12 -15 22 17 Helmond Sport 21 5 5 11 -13 20 18 TOP Oss 21 4 6 11 -12 18 19 Almere City FC 22 4 5 13 -18 17 20 FC Dordrecht 22 4 5 13 -23 17