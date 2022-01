AC Milan lijdt in knotsgekke slotfase pijnlijke nederlaag

Maandag, 17 januari 2022 om 20:31 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:01

AC Milan is maandagavond in de Serie A diep in blessuretijd tegen een pijnlijke nederlaag aangelopen. Eerst floot scheidsrechter Marco Serra te vroeg af bij een geldige goal van Junior Messias, waarna Emmanuel Gyasi in de slotseconden de 1-2 tegen de touwen schoot. Tegelijkertijd was Napoli dankzij twee treffers van Hirving Lozano met 0-2 te sterk voor Bologna. Door de nederlaag laat Milan de kans liggen om de koppositie van Internazionale over te nemen. Het gat met i Nerazzurri bedraagt nu twee punten, terwijl Napoli door de zege op vier punten van Milan volgt.

AC Milan - Spezia 1-2

In het Serie A-duel met Spezia, waar Jeroen Zoet op de bank zat, was het alleen Milan dat voor rust de klok sloeg. Leão deelde al snel een speldenprik uit vanaf de rand van het strafschopgebied. Na ruim een kwartier spelen was hij vanuit dezelfde positie nog dichter bij de openingstreffer. Ditmaal kon doelman Ivan Provedel ternauwernood met zijn rechterbeen redding brengen. Het spitsenduo Leão - Zlatan Ibrahimovic werd continu in stelling gebracht, maar had het vizier niet op scherp. Provedel wist zich met enkele uitstekende reddingen te onderscheiden, maar benadeelde Spezia op slag van rust door na een moeizame aanname Leão neer te halen. De bal ging na tussenkomst van de VAR op de strafschopstip, echter vergat Theo Hernández het cadeautje uit te pakken.

Ongelooflijk maar waar ?? Spezia trekt in de aller, aller, allerlaatste seconde aan het langste eind en neemt de drie punten mee ?? De Milanezen zetten aan in de laatste minuten, maar het is Spezia dat via Gyasi toeslaat in de counter ?? #ZiggoSport #SerieA #MilanSpezia pic.twitter.com/LuOphCVqVc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 17, 2022

De verdediger schoot van elf meter naast, maar kon een minuut later alsnog juichen, toen een lange bal van Rade Krunic met enig geluk bij Leão terechtkwam. De aanvaller passeerde de uitkomende Provedel door het speeltuig subtiel over hem heen te tikken: 1-0. De vele gemiste kansen kwam de ploeg van trainer Stefano Pioli na rust duur te staan, want halverwege de tweede helft liep het tegen een onverwachte gelijkmaker aan. Daniele Verde zette de bal strak voor, waarna Kevin Agudelo geheel ongedekt kon binnenschieten: 1-1. Het ging in blessuretijd uiteindelijk nog helemaal mis voor Milan. Eerst floot scheidsrechter Marco Serra te vroeg af bij een doelpunt van Junior Messias. In de allerlaatste minuut greep Spezia vervolgens de volle buit, toen Emmanuel Gyasi een counter afronde: 1-2.

Bologna - Napoli 0-2

De ban werd na twintig minuten gebroken door de bezoekers, nadat Eljif Elmas de bal op intuïtie de bal voor het doel trok. Lozano toonde zich alert door voor zijn directe tegenstander te komen en in de linkerhoek doel te treffen: 0-1. Fabián Ruiz dacht de marge nog voor rust te verdubbelen, maar moest toezien hoe zijn doelpoging op de lat belandde. Bologna, waar Sidney van Hooijdonk op de bank begon kon aanvallend geen vuist maken. De wedstrijd werd na rust in het slot gegooid door Lozano, die via een counter een niet te missen kans werd geboden door Ruiz: 0-2