Tonny Vilhena gaat voor het eerst spelen in Europese topcompetitie

Maandag, 17 januari 2022 om 19:58 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:16

Tonny Vilhena gaat in LaLiga aan de slag. De middenvelder maakt een huurtransfer van FK Krasnodar naar Espanyol, zo meldt Voetbal International-journalist Martijn Krabbendam op Twitter. Vilhena werd recent ook in verband gebracht met een rentree bij Feyenoord, dat naar versterking voor het middenrif op zoek is, maar kiest nu voor een avontuur in Spanje.

Russiche media meldden afgelopen weekend al dat de transfer van Vilhena naar Espanyol deze week zou worden afgerond. De club uit Barcelona voerde in het voorjaar van 2016 al diverse gesprekken met de middenvelder over een meerjarig contract. Vilhena beschikte op dat moment over een aflopend contract met Feyenoord en leek transfervrij te gaan vertrekken. Uiteindelijk tekende de middenvelder alsnog bij tot de zomer van 2018 in De Kuip, om nog geen jaar later een contractverlenging tot medio 2020 te ondertekenen.

Vilhena ging uiteindelijk twee jaar geleden voor negen miljoen euro van Feyenoord naar FK Krasnodar en zette zijn handtekening toen onder een contract tot medio 2024. Met Krasnodar maakte hij de afspraak om na twee jaar weer te mogen vertrekken, maar de nummer tien van het afgelopen seizoen in de Russische competitie werkte afgelopen zomer toch niet mee. Tijdens de huidige winterse transferwindow heeft FK Krasnodar wel groen licht gegegeven en krijgt Vilhena ruim vijf jaar later alsnog de kans om tijdelijk de stap naar het Estadi Cornellà-El Prat te maken.

Espanyol keerde afgelopen zomer terug in LaLiga, na een verblijf van een seizoen op het tweede niveau. De ploeg van trainer Vicente Moreno is momenteel op een elfde plaats terug te vinden.