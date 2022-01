Diego Costa ontvangt plots telefoontje vanuit top van Premier League

Maandag, 17 januari 2022 om 19:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:53

Arsenal heeft een informeel telefoontje gepleegd naar de entourage van Diego Costa, zo meldt de Braziliaanse tak van GOAL. Het doorgaans goed geïnformeerde medium benadrukt dat het voorlopig slechts gaat om informeren naar de beschikbaarheid van de 33-jarige spits, die zijn contract bij Atlético Mineiro na een half jaar heeft laten ontbinden.

Diego Costa raakte iets meer dan een jaar geleden compleet uit de gratie bij Atlético Madrid en verscheurde 1 januari 2021 in samenspraak met de Spanjaarden zijn contract. Daarna bleef de centrumspits een half jaar zonder club, om in augustus bij Atlético Mineiro te tekenen. In zijn geboorteland Brazilië was de voormalig Spaans international meestal basisspeler en maakte hij vijf doelpunten in negentien officiële optredens. Opvallend daarbij is dat Diego Costa slechts één volledige wedstrijd speelde: verder werd hij voortijdig naar de kant gehaald of als invaller gebracht.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het afgelopen half jaar betekende een ware prijzenslag voor Diego Costa: Atlético Mineiro pakte de landstitel in de Série A en sloot het kalenderjaar af met winst van de Copa do Brasil. In de dubbele finale tegen Athletico Paranaense kwam Diego Costa overigens slechts twaalf minuten in actie. De spits maakte zondag op Instagram bekend dat zijn avontuur bij Atlético Mineiro er alweer op zit.

Op verzoek van Diego Costa werd zijn contract ontbonden, omdat de 24-voudig Spaans international niet kon aarden in Belo Horizonte. "Aan het einde van het seizoen kwam hij naar ons om zijn wens om te vertrekken uit te drukken", zei directeur Rodrigo Caetano tegenover GOAL "De redenen die werden gegeven waren aanpassing, persoonlijke problemen... Hij bleef gelukkig nog wel tot het eind bij ons. Hij was een zeer belangrijke speler voor ons."

Diego Costa is momenteel op vakantie in Spanje en beraadt zich op zijn toekomst. Arsenal gooide dus een lijntje uit, maar heeft voorlopig geen concreet aanbod gedaan. De Londenaren zijn vooral bezig met Dusan Vlahovic, die losgeweekt moet worden bij Fiorentina. Volgens diverse media is de transfersom geen probleem voor the Gunners, maar lijkt Vlahovic zelf niet veel trek te hebben in een avontuur bij Arsenal. Terugkomend op Diego Costa: de aanvaller sloeg al wel een aanbod van Cádiz af. De kleine Spaanse club zoekt een spits en zag eerder ook Luuk de Jong daarvoor afzeggen.

Mocht Arsenal alsnog doorpakken voor Diego Costa, dan halen de Londenaren een spits binnen die eerder grote indruk maakte in de Premier League. De targetman was tussen 2014 en 2017 de aanvalsleider bij Chelsea en maakte daar 52 goals in 89 competitieduels. Daar voegde hij ook nog een vrij indrukwekkend aantal van 18 assists aan toe.