KNVB stelt Danny Makkelie aan voor topper tussen PSV en Ajax

Maandag, 17 januari 2022 om 18:32 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:49

Danny Makkelie is door de KNVB aangesteld als scheidsrechter voor de topper tussen PSV en Ajax van aanstaande zondag. De wedstrijd tussen de koploper en nummer twee van de Eredivisie vangt zondag om 14:30 uur in Eindhoven aan.

In de topper staat zondag de koppositie in de Eredivisie op het spel. PSV voert momenteel de ranglijst aan met 46 punten uit 19 duels, terwijl Ajax als regerend landskampioen op slechts één punt volgt. Het arbitrale team in het Philips Stadion bestaat zondag verder uit assistent-scheidsrechters Hessel Steegstra en Jan de Vries zo meldt de KNVB. Jeroen Manschot is de vierde official, terwijl Rob Dieperink (VAR) en Erwin Zeinstra (AVAR) fungeren als videoscheidsrechters.

Het wordt de derde ontmoeting van het seizoen tussen PSV en Ajax. De Eindhovenaren grepen in augustus overtuigend de Johan Cruijff Schaal door in Amsterdam met 0-4 te zegevieren. Ajax nam eind oktober in de competitie echter sportieve revanche door de ploeg van trainer Roger Schmidt in eigen huis op een 5-0 nederlaag te trakteren.

Overige aanstellingen speelronde 20:

RKC Waalwijk - Fortuna Sittard: Serdar Gözübüyük

Vitesse - FC Groningen: Dennis Higler

sc Heerenveen - PEC Zwolle: Martin van den Kerkhof

AZ - SC Cambuur: Bas Nijhuis

Willem II - FC Twente: Edwin van de Graaf

NEC - Feyenoord: Pol van Boekel

Heracles Almelo - Go Ahead Eagles: Jannick van der Laan

Sparta Rotterdam - FC Utrecht: Erwin Blank