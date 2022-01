ESPN onthult pijnlijke interne conclusies bij Man United over Van de Beek

Donny van de Beek speelde zaterdag tegen Aston Villa (2-2) zijn vijftigste wedstrijd voor Manchester United. The Red Devils stonden middels een tweet stil bij deze mijlpaal, iets dat de nodige kritiek opleverde. Van de Beek werd door manager Ralf Rangnick immers een minuut voor het einde ingebracht: exemplarisch voor de spaarzame kansen die hij krijgt bij Manchester United, waar hij in ruim anderhalf jaar pas negentien keer basisspeler was. De Engelse tak van ESPN schrijft echter dat er binnen de club een pijnlijke conclusie wordt getrokken: Van de Beek is te langzaam om een effectieve speler in de Premier League te worden.

De sportzender gaat in een analyse dieper in op het voorlopig mislukte huwelijk tussen Van de Beek en Manchester United. Dat is volgens ESPN al begonnen bij het feit dat de inmiddels vertrokken manager Ole Gunnar Solskjaer de middenvelder eigenlijk niet wilde hebben. Solskjaer had in de zomer van 2020 eigenlijk zijn zinnen gezet op de komst van Jadon Sancho en Jude Bellingham. Eerstgenoemde kwam afgelopen zomer pas, terwijl Bellingham Birmingham City verruilde voor Borussia Dortmund.

De afdeling binnen Manchester United die verantwoordelijk is voor het aantrekken van spelers zag in Van de Beek op basis van zijn prestaties bij Ajax en leeftijd echter een aanwinst, waardoor er 39 miljoen euro voor hem werd neergeteld. De technische staf van Manchester United vond hem technisch in orde, maar was tegelijkertijd van mening dat er al de nodige spelers met dezelfde kwaliteiten tot de selectie behoorden. Zo zou men binnen Manchester United weinig verschil zien tussen Jesse Lingard en Van de Beek. Om die reden wordt het niet verwonderlijk geacht dat Van de Beek weinig aan spelen toekomt.

“Bronnen zeggen ook dat Van de Beek te langzaam is om een effectieve Premier League-speler te kunnen zijn. Ondanks dat hij heeft geprobeerd om fysiek sterker te worden, komt hij de kracht tekort die voor het hoogste niveau nodig is”, schrijft ESPN. De zender stelt dat Van de Beek met zijn werklust en vasthoudendheid respect heeft afgedwongen bij de fans en spelers van Manchester United. In de kleedkamer zou het gevoel hebben geleefd dat Van de Beek geen kans heeft gekregen om zich in een aantal wedstrijden op rij te bewijzen en vertrouwen en wedstrijdritme op te doen.

Tegen het einde van vorig seizoen werd Van de Beek aangemoedigd om extra te trainen in fysiek opzicht. De overtuiging bestond dat dat wel meer spelers het lastig hebben tijdens hun eerste jaar in de Premier League. Van de Beek nam dat advies ter harte, maar desondanks deed Solksjaer ook dit seizoen vrijwel nooit een beroep op hem. Desondanks voorkwam Solskjaer wel dat Van de Beek afgelopen zomer naar Everton vertrok. Er werd gehoopt dat Van de Beek na het vertrek van Solksjaer vaker aan spelen zou toekomen, maar onder diens tijdelijke opvolger Ralf Rangnick zijn het aantal speelminuten beperkt.

ESPN concludeert dat het inmiddels niet meer de vraag is of, maar wanneer Van de Beek zal vertrekken bij Manchester United. De Daily Telegraph meldde zondag dat de middenvelder zelf een streep heeft gezet door een overstap naar Newcastle United. Ondanks dat Van de Beek dit seizoen pas 380 minuten, verspreid over 14 wedstrijden, speelde, zei Rangnick hem niet kwijt te willen in januari. “Ik wil dat Donny blijft. Ik had twee weken geleden een gesprek met hem en vertelde dat ik hem zou adviseren tot het einde van het seizoen te blijven. Van de Beek wil naar het WK en Van Gaal heeft hem verteld dat hij regelmatig moet spelen. Dat begrijp ik, maar we hebben veel concurrentie in de ploeg."