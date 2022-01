Kritiek op Edwin van der Sar: ‘Ten Hag wordt in feite voor de bus gegooid’

Valentijn Driessen vindt dat Erik ten Hag door de clubleiding van Ajax voor de bus gegooid is. De chef voetbal van De Telegraaf zegt in de voetbalpodcast van de krant dat Edwin van der Sar in zijn ogen openlijk had moeten reageren op de ophef die ontstond nadat Ajax vier met corona besmette personen tegen de regels in met een privévliegtuig liet terugkeren van Portugal naar Nederland. Driessen voerde daarover een verhitte discussie met Ten Hag na afloop van het duel tussen FC Utrecht en Ajax (0-3).

“Ik moest heel erg aan Mike Verweij denken, hij vertelde dat Ten Hag tijdens een van de eerste keren dat hij in de kleedkamer bij Ajax kwam zei: ‘Als journalisten zeggen dat iets wit is, moet jij zeggen dat het zwart is. Want ze proberen je altijd in een bepaalde hoek te duwen en te veroordelen, daar moet je voor uitkijken’. Nou, toen ik die kleine discussie met Ten Hag had, moest ik daaraan denken”, zo blikt Driesen in Kick-Off, zoals de voetbalpodcast van De Telegraaf heet, terug op de discussie met Ten Hag over de gang van zaken rond het afgebroken trainingskamp van Ajax in Portugal.

“Met een plaat voor je kop volhouden dat jij het goed hebt gedaan, terwijl heel Nederland ziet dat jij de regels probeert te ontduiken. Als je dat gewoon doet, is er niks aan de hand”, vervolgt Driessen. “Ik wil eigenlijk niet eens Erik ten Hag hier voor aanpakken, maar veel meer Edwin van der Sar. Hij is directeur van die club en had hier vorige week op moeten reageren, op het moment dat naar buiten kwam dat Ajax een apart vliegtuigje had ingeschakeld om vier met corona besmette personen naar Nederland te brengen. Dan moet je als directeur voor de troepen gaan staan en ga je door het stof. Of niet, maar dan zeg je wat de gedachte erachter is geweest om dit zo gedaan te hebben.”

“Je laat aan de media en de mensen over wat ze ervan vinden. Maar in feite wordt Ten Hag een beetje voor de bus gegooid, omdat Ajax niets wilde zeggen. Dit was het eerste moment dat er een verantwoordelijke van Ajax daarover gevraagd kon worden”, stelt Driessen. De Telegraaf maakte maandagochtend bekend dat Ten Hag vorige week zelf te maken had met een coronabesmetting. Ajax bevestigde dat de trainer ‘een aantal dagen’ niet op de club geweest was, maar liet zich niet uit over de reden daarvan.

“Ik sloeg helemaal aan toen Ten Hag het erover had dat er professioneel en zorgvuldig gehandeld was, in de wetenschap dat hij zelf te maken heeft gehad met corona. Hij had de meeste trainingen gemist richting FC Utrecht, pas op zaterdag stond hij weer op het trainingsveld”, zegt Driessen. Ten Hag zat volgens hem niet in het privévliegtuig dat vanuit Portugal terugkeerde met vier besmette personen. “Als je die woorden zo vaak in de mond neemt, denk ik: kom op. Niemand in dat zaaltje wist dat hij een coronabesmetting had gehad, maar hij blaast zo hoog van de toren. Dat gaat schuren. Ik wilde het hem daar niet voor de voeten gooien.”