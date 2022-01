Umtiti wordt na bijzondere contractverlenging opnieuw geveld door blessureleed

Maandag, 17 januari 2022 om 15:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:07

Samuel Umtiti moet onder het mes. De blessuregevoelige Fransman is dit seizoen eindelijk fit en verlengde onlangs zijn contract bij Barcelona, maar brak maandag tijdens de training een middenvoetsbeentje. De 28-jarige verdediger zal dinsdag direct een operatie ondergaan.

Umtiti viel de afgelopen jaren bij Barcelona van de ene in de andere blessure. Dit seizoen bleef hij echter gevrijwaard van langdurige blessures. De 31-voudig international van Frankrijk miste eind december alleen het Copa del Rey-duel met Linares Deportivo (1-2 winst) vanwege maagproblemen. Op de training sloeg het noodlot maandag voor hem echter opnieuw toe, toen hij zijn middenvoetsbeentje brak. Het is nog niet bekend hoe lang Umtiti uit de roulatie is. De verdediger verlengde onlangs nog zijn contract bij Barcelona met drie jaar tot medio 2026. De mandekker ging ermee akkoord om het salaris dat hij de komende anderhalf jaar zou opstrijken uit te smeren over zijn nieuwe contractduur.

? COMUNICAT MÈDIC Samuel Umtiti ha rebut un traumatisme durant l’entrenament al seu peu dret que ha provocat una fractura al cinquè metatarsià. El jugador serà intervingut quirúrgicament ?? https://t.co/tf1Kb0a7XX pic.twitter.com/gGZ6Amkg6G — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) January 17, 2022

Door deze verrassende deal slaagde Barça er eindelijk in Ferran Torres in te schrijven in LaLiga. Barcelona bedankte Umtiti publiekelijk 'voor zijn bereidheid en genegenheid die hij voor de club heeft getoond'. "Deze contractverlengingsoperatie brengt geen grotere financiële verplichtingen met zich mee voor Barcelona met betrekking tot de speler", zei Barça dan ook. Door de verrassende deal met Umtiti worden de maandelijkse salarislasten van de club verlaagd. Dat in combinatie met het vertrek van Philippe Coutinho, die aan Aston Villa is verhuurd, maakte het mogelijk voor Barcelona om Ferran in te schrijven. Daarmee voldoet de club namelijk aan de strenge Financial Fair Play-regels die in Spanje gelden.

De Franse mandekker moest in januari eigenlijk vertrekken bij de club, maar geen enkele geïnteresseerde club kon hem bekoren, waardoor een transfer onmogelijk bleek. Umtiti is na zijn zware knieblessure in 2018 steeds verder afgegleden bij los Azulgrana en komt alleen in geval van extreme nood nog in actie: de enige keer dat hij dit seizoen in actie kwam was in het LaLiga-duel met Osasuna (2-2).