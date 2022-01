Feyenoord presenteert met Patrik Wälemark eerste winteraanwinst

Maandag, 17 januari 2022 om 14:37 • Chris Meijer • Laatste update: 15:40

Feyenoord heeft zich versterkt met Patrik Wälemark, zo maken de Rotterdammers via een bericht op Twitter wereldkundig. De twintigjarige rechtsbuiten annex aanvallende middenvelder wordt overgenomen van BK Häcken en heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor vierenhalf jaar, dat hem tot de zomer van 2026 aan Feyenoord verbindt. Eerder werd al gemeld dat Feyenoord miljoenen neertelt om Wälemark naar Nederland te halen. BK Häcken maakt via zijn website melding van de duurste uitgaande transfer in de clubhistorie.

Wälemark was afgelopen weekeinde al in Rotterdam voor de medische keuring en zat op de tribune tijdens het duel tussen Feyenoord en Vitesse (0-1). “Alles is zo snel gegaan, ik kan het haast nog niet bevatten”, reageert Wälemark op de website van BK Häcken. “Ik heb goede dingen gehoord over Feyenoord en Rotterdam, het voelde direct goed toen ik met iedereen daar sprak. Misschien zelfs beter dan ik dacht. Het is altijd mijn droom geweest om in het buitenland te spelen. Dit is een grote stap.”

Feyenoord Transfermarkt meldde dat Feyenoord een vast bedrag van 3,25 miljoen euro neertelt. De transfersom voor de rechtsbuiten annex aanvallende middenvelder van BK Häcken kan via bonussen nog oplopen met een miljoen euro, terwijl de club uit Zweden een doorverkooppercentage van vijftien procent heeft bedongen. Met de vaste transfersom van 3,25 miljoen euro komt Wälemark in de top twintig van duurste aankopen aller tijden van Feyenoord. Club Brugge en Sampdoria zouden eveneens geboden hebben op Wälemark, maar zien de Rotterdammers er met de buit vandoor gaan.

Aftonbaldet meldde dat BK Häcken biedingen had ontvangen tussen de 2 en 2,5 miljoen euro. De Zweedse club gaf toen nog iedereen nul op het rekest en hanteerde een vraagprijs van ‘vier á vijf miljoen euro’. Ook Ajax, Atalanta, Sassuolo, Rubin Kazan, FK Rostov en Anderlecht zouden in het recente verleden al 'belangstelling hebben getoond', maar waren niet zo concreet als de drie hiervoor genoemde clubs.

Wälemark speelt sinds januari 2020 voor BK Häcken, dat hem destijds overnam van Qviding FIF. Sindsdien speelde hij 54 wedstrijden voor de Zweedse middenmoter, waarin hij goed was voor twaalf doelpunten en dertien assists. Met 9 doelpunten en 7 assists in 29 officiële duels heeft Walemark tevens een uitstekend seizoen achter de rug, waarna de geruchtenstroom over een transfer al gauw op gang kwam. Uiteindelijk heeft Feyenoord dus aan het langste eind getrokken.

Technisch directeur van Feyenoord Frank Arnesen bevestigde afgelopen vrijdag aan Voetbal International naast de komst van Wälemark ook dat de komst van Cole Bassett naar Rotterdam rond is. De Amerikaanse middenvelder komt over van Colorado Rapids en dient als alternatief voor Riechedly Bazoer, wiens komst financieel onhaalbaar bleek. Hij wordt waarschijnlijk voor anderhalf jaar gehuurd.