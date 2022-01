Barcelona één van de drie serieuze gegadigden voor deal met Man United

Maandag, 17 januari 2022 om 13:58 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:59

Anthony Martial ziet een uitleenbeurt aan Tottenham Hotspur of Newcastle United niet zitten. De Franse aanvaller wil nog steeds bij Manchester United vertrekken, maar beschouwt alleen Barcelona, Juventus en Sevilla als mogelijke opties om het seizoen af te maken. Martial ligt bij the Red Devils met zijn manager Ralf Rangnick in de clinch. De Duitse oefenmeester beweert dat de Fransman tegen Aston Villa (2-2) weigerde te spelen.

Martial kwam dit seizoen bij Manchester United mede door blessureleed nog niet verder dan 359 speelminuten. Zijn zaakwaarnemer liet in december weten het seizoen afmaken op Old Trafford geen optie voor de aanvaller is. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano kan Martial rekenen op de interesse van Tottenham Hotspur en Newcastle United, maar ziet hij niets in een transfer binnen Engeland. Barcelona, Juventus en Sevilla worden daarentegen wel als mogelijke opties gezien door de dertigvoudig international van Frankrijk.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Romano meldt dat Manchester United alleen bereid is om zijn aanvaller tot het einde van het seizoen te verhuren als zijn volledige salaris wordt overgenomen en er door geïnteresseerde clubs een huursom op tafel wordt gelegd. Sinds afgelopen weekend staat de relatie tussen Martial en zijn manager Rangnick onder druk. De Duitse oefenmeester verzekerde zaterdag na de puntendeling tegen Aston Villa (2-2) dat hij niet over de aanvaller kon beschikken omdat deze geweigerd had om deel uit te maken van de wedstrijdselectie voor het duel in Birmingham.

“Martial wilde niet in de selectie zitten”, zei Rangnick na afloop op de persconferentie. “Hij zou normaal gesproken in de wedstrijdselectie hebben gezeten, maar dat weigerde hij. Daarom was hij gisteren (vrijdag, red.) niet met ons meegereisd.” De reactie van Martial volgde razendsnel via sociale media. “Ik zal nooit weigeren om een wedstrijd voor Manchester United te spelen”, benadrukte de aanvaller op zijn Instagram. “In zeven jaar tijd heb ik nooit géén respect getoond voor de club en de fans en dat zal ik ook nooit doen.”