Viering van Hazard na winst van Supercopa gaat viraal; vertrek lijkt nabij

Maandag, 17 januari 2022 om 13:16 • Laatste update: 14:25

Eden Hazard wil Real Madrid in januari nog verlaten, zo claimt Sacha Tavolieri. De Belgische journalist, die de Rode Duivels volgt namens RMC Sport, schrijft op Twitter dat zowel zijn medische als zijn sportieve situatie bij de Koninklijke de 31-jarige aanvaller richting de uitgang drijven. Tegelijkertijd gaat er op social media momenteel veelvuldig rond hoe Hazard met een sip gezicht op de teamfoto staat na de winst van de Supercopa staat.

Real Madrid won de Supercopa, door achtereenvolgens Barcelona (2-3, na verlenging) en Athletic Club (0-2) te verslaan. Hazard speelde in beide wedstrijden overigens geen rol, want trainer Carlo Ancelotti hield hem zowel tegen Barcelona als tegen Athletic negentig minuten op de reservebank. Daar was Hazard ogenschijnlijk zeer ontevreden mee, aangezien hij met een sip gezicht op de foto werd vastgelegd op de teamfoto tijdens het vieren van de Supercopa. Bovendien was Hazard de enige speler van Real Madrid die zijn medaille niet droeg.

Eden Hazard was the only Real Madrid player not wearing his winners' medal ???? pic.twitter.com/uNLfj4gS3c — ESPN FC (@ESPNFC) January 17, 2022

Binnen Real Madrid zouden de technische leiding en de medische staf niet op één lijn zitten over Hazard. De medici willen dat de aanvaller op korte termijn nog een keer geopereerd wordt, terwijl president Florentino Pérez hem juist in deze periode wil laten voetballen om zo te zorgen dat hij zich in de kijker zou spelen. Ancelotti hield Hazard in de laatste drie officiële wedstrijden - naast de duels in de Supercopa de ontmoeting met Valencia in LaLiga - echter negentig minuten op de bank. Hazard hoeft dit seizoen onder de Italiaanse oefenmeester over het algemeen sowieso niet te rekenen op een basisplaats: hij speelde tot dusver 722 minuten, verspreid over 16 wedstrijden.

Hazard zou daar nu genoeg van hebben en heeft zijn zinnen gezet op een vertrek. Daarmee dreigt nu een einde te komen aan het ongelukkige huwelijk tussen Hazard en Real Madrid. De Spaanse grootmacht telde in de zomer van 2019 115 miljoen euro neer om de 116-voudig Belgisch international los te weken bij Chelsea, maar in Madrid kon hij mede door verschillende blessures nooit aan de hooggespannen verwachtingen voldoen. Voorlopig speelde Hazard slechts 59 officiële wedstrijden voor Real Madrid, waarin hij 5 keer scoorde en 10 assists leverde. Zijn contract loopt nog door tot medio 2024 en Spaanse media waarschuwen dat de geïnteresseerde clubs deze maand beperkt zullen zijn.