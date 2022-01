Venijnig statement en tweet tekenen torenhoge frustraties bij Benfica

Maandag, 17 januari 2022 om 12:28 • Chris Meijer • Laatste update: 13:31

Met nog ruim een maand te gaan tot de eerste ontmoeting in de achtste finale van de Champions League met Ajax is de rust nog niet bepaald teruggekeerd bij Benfica. De Portugese grootmacht kwam zaterdagavond in het eigen Estádio Da Luz niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen laagvlieger Moreirense. De woede van Benfica richtte zich via een venijnige tweet en een hard statement op de arbitrage, maar de teleurstelling van de fans richtte zich na afloop vooral op de eigen spelers.

Moreirense kwam na 61 minuten spelen op voorsprong door een knullig eigen doelpunt van Gilberto Moraes Júnior, die de bal tegen zich aangeschoten kreeg van ploeggenoot Nicolás Otamendi. Op het moment dat Paulinho de voorzet gaf, stonden er echter twee spelers van Moreirense buitenspel. “Welke VAR keurt dit doelpunt goed?”, vroeg Benfica zich via Twitter af. Benfica maakte later via een statement bekend dat er een protest was ingediend bij de Portugese voetbalbond over het optreden van videoscheidsrechter Bruno Esteves.

“Voor de tweede keer dit seizoen heeft dezelfde videoscheidsrechter ons benadeeld, wat ons al vier punten heeft gekost”, schreef Benfica in het statement. De Portugese topclub verwees daarmee naar het besluit van Esteves om tijdens de wedstrijd tegen Estoril (1-1) geen strafschop te geven na een vermeende overtreding op Gonçalo Ramos. “Benfica zal daarom bij de tuchtcommissie om maatregelen vragen, zodat dit niet meer kan gebeuren.”

Benfica haalde tegelijkertijd uit naar het ‘anti-voetbal’ van opponent Moreirense. “Er is een enorme hoeveelheid tijd gerekt, bij iedere doeltrap, ingooi, corner en overtreding. Is dit echt wat we willen in het Portugese voetbal?”, zo werd het statement besloten. Overigens leidde het statement ook tot een aanklacht tegen Benfica, afkomstig van de Portugese scheidsrechtersvereniging (APAF). Door een doelpunt van Darwin Núñez in minuut 65 hield Benfica nog een punt over aan de ontmoeting met Moreirense, de nummer vijftien van de Portugese Primeira Liga.

Que VAR é este que valida este golo? pic.twitter.com/vEreyKP1yx — SL Benfica (@SLBenfica) January 15, 2022

De tweet en het statement zijn illustratief voor de frustratie die momenteel bij Benfica leeft. Met het vertrek van trainer Jorge Jesus kort voor de jaarwisseling hoopte Benfica een schokeffect te creëren, dat ervoor had moeten zorgen dat O Glorioso in deze periode nog zou aanhaken in de titelstrijd. Onder interim-trainer Nélson Veríssimo gaat het echter nog niet veel beter. Na een nederlaag tegen FC Porto (3-1), overwinning op Paços Ferreira (2-0) en gelijkspel tegen Moreirense (1-1) is de achterstand op koploper FC Porto inmiddels opgelopen tot negen punten.

Veríssimo heeft afscheid genomen van het 3-4-3-systeem van zijn voorganger Jesus en liet Benfica in de voorbije drie wedstrijden in een 4-4-2-formatie spelen. A Bola sluit niet uit dat de interim-trainer spoedig zal switchen naar 4-3-3, het systeem waarmee hij Benfica B aan kop op het tweede niveau van het Portugese voetbal bracht. Hoe dan ook: Veríssimo lijkt nog weinig vastigheid te hebben gevonden en mede daardoor houden Portugese media er rekening mee dat Benfica geen serieuze rol meer zal gaan spelen in de strijd om de landstitel.

“Het is duidelijk dat er frustraties bestaan”, zo sprak Veríssimo na afloop van het duel met Moreirense. Zijn ploeg verliet onder een striemend fluitconcert het veld en hij kon begrip opbrengen voor de onvrede van de supporters. “We weten waar we moeilijkheden hebben en we zullen niet opgeven. De spelers moeten rusten en herstellen, dan gaan we aan de slag en leggen we de focus op de volgende wedstrijd.”

“Mijn vertrouwen is onveranderd”, vervolgde Veríssimo. Benfica neemt het komende vrijdag op tegen Arouca. “Natuurlijk wisten we dat er een lastige taak wachtte, dat wordt misschien alleen maar moeilijker. Daar zijn we ons bewust van. Maar we geven onze doelen niet op. Een van die doelen is om kampioen te worden. Dit resultaat verandert niets aan het vertrouwen en geloof in de kwaliteiten binnen ons team. We zien veel potentie, de resultaten zullen vanzelf komen.”