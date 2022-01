Eriksen krijgt contract voor zes maanden in Premier League aangeboden

Maandag, 17 januari 2022 om 12:35 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:58

Brentford is met Christian Eriksen in gesprek over een terugkeer naar de Premier League, zo meldt The Athletic. De huidige nummer veertien van de Premier League zou de 29-jarige middenvelder een contract voor zes maanden hebben aangeboden met een optie om met één jaar te verlengen. De Deen is in afwachting van een nieuwe werkgever, nadat zijn contract bij Internazionale onlangs met onmiddellijke ingang werd ontbonden vanwege een aangebrachte defibrillator.

Eriksen kreeg afgelopen zomer een hartstilstand tijdens het EK-duel met Finland (0-1 verlies). Tijdens zijn maandenlange revalidatie werd er een defibrillator aangebracht. In de Serie A is het echter verboden om hiermee te spelen, waardoor Inter het contract van de Deense middenvelder vorige maand verscheurde. The Times meldde eerder al dat de voorkeur van Eriksen uitgaat naar een terugkeer naar Engeland en volgens The Athletic heeft hij momenteel een aanbieding van Brentford op zak.

Eriksen kan bij voor zes maanden tekenen met een optie voor nog een jaar. Eriksen speelde eerder voor Tottenham Hotspur tussen 2013 en 2020, en kwam tot meer dan 300 optredens voor de Noord-Londense ploeg. Spurs-manager Antonio Conte zei onlangs dat de deur voor Eriksen bij Tottenham altijd openstaat, toen hij terugblikte op het tragische voorval in de EK-wedstrijd tegen Finland.

“We hebben het over een hele belangrijke speler, maar vooral een geweldig persoon, en wat er afgelopen zomer is gebeurd was niet goed voor de mensen waarmee hij werkt en de mensen die hem kennen”, zei Conte. “Ik was bang op dat moment, om hem nu weer te zien voetballen is geweldig nieuws. Ik denk dat de deur voor Christian Eriksen altijd openstaat”, doelde de Italiaanse manager op een mogelijke hereniging en terugkeer bij Tottenham.

Een terugkeer in de Premier League bij Brenford lijkt nu waarschijnlijker. De ploeg van trainer Thomas Frank staat momenteel veertiende in de Premier League met 23 punten uit 21 duels. Naast de Deense oefenmeester Frank speelt er ook een groot aantal landgenoten van Eriksen bij Brentford. Met Mads Bidstrup, Mathias Jensen, Christian Nörgaard, Mads Roerslev Rasmussen, Luka Racic, Zanka, Mads Bech Sörensen en Jonas Lössl kan de Deense enclave bij Brentford met Eriksen verder worden uitgebreid.

De middenvelder vertelde onlangs ook een duidelijk doel voor zichzelf gesteld te hebben. “Ik wil op het WK in Qatar spelen”, zei de 109-voudig international van Denemarken in een interview bij DR1. “Ik wil voetballen. Het is een doel, een droom. We moeten natuurlijk afwachten of ik opgeroepen word. Maar het is mijn droom om terug te keren. Ik weet zeker dat het kan, want ik voel me niet anders. Fysiek ben ik in topvorm. Tot aan het WK wil ik voetballen en bewijzen dat ik op hetzelfde niveau zit als voorheen.”