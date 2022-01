Danilo kan eerste aanwinst worden na overname van 36 miljoen in Engeland

Maandag, 17 januari 2022 om 11:14 • Chris Meijer • Laatste update: 12:26

De naam van Danilo wordt in Engeland in verband gebracht met Hull City. The Tigers hebben dringend behoefte aan een nieuwe spits en Hull Live meldt dat men het oog in deze zoektocht heeft laten vallen op de 22-jarige spits van Ajax. Danilo is bij Ajax in het bezit van een aflopend contract en er werd eerder al gemeld dat hij in januari mag uitkijken naar een andere club.

Hull City staat op het punt om te worden overgenomen door Acun Ilicali. De Turkse ondernemer, televisiepersoonlijkheid en televisieproducent - door de Daily Mail de ‘Turkse Simon Cowell’ genoemd, als vergelijking met het jurylid uit verschillende Engelstalige talentenjachten - gaat 36 miljoen euro neertellen om de huidige nummer negentien van de Championship in handen te krijgen. Ilicali liet aan de Engelse krant weten dat hij van Hull City ‘het nieuwe Leicester City’ wil maken.

De naderende overname door Ilicali - die de club koopt van de Engels-Egyptische zakenman Assem Allam - zorgt voor de nodige geruchten rond Hull City. De naam van Danilo werd zondag vanuit Turkije al gelinkt aan Hull City en nu melden ook lokale media dat de Ajax-spits in beeld is. Clubtopscorer Mallik Wilks is de komende tijd uit de roulatie met een gebroken voet, terwijl Josh Magennis aan Wigan Athletic werd verkocht. Mede daardoor scoorde Hull City slechts één keer in de laatste drie competitiewedstrijden en moet er dringend een nieuwe spits komen.

“Ik heb een goed gesprek gehad met een spits uit de Premier League, maar het draait allemaal om timing. We werken er hard aan om de ploeg sterker te maken met het oog op de komende wedstrijden”, zei Grant McCann, manager van Hull City, afgelopen weekeinde. Naast deze niet nader genoemde spits uit de Premier League is dus ook Danilo in beeld. Hull Live schrijft dat ook Palmeiras - de Braziliaanse winnaar van de Copa Libertadores - hem in het vizier heeft, maar dat een transfer naar Brazilië onwaarschijnlijk lijkt. Eerder werd ook Vitesse als gegadigde genoemd, al hebben de Arnhemmers met Adrian Grbic reeds een nieuwe spits binnengehaald.

Hull Live benadrukt dat Danilo deze maand ook al een voorcontract kan tekenen bij Hull City, waardoor hij komende zomer transfervrij de gang naar Engeland maakt. Het staat in ieder geval vast dat Ajax niet onwelwillend staat tegenover het vertrek van Danilo. De Braziliaan keerde afgelopen zomer terug van een huurperiode bij FC Twente - 17 doelpunten en 5 assists in 34 wedstrijden - en speelde in de eerste seizoenshelft nog negen wedstrijden, maar is na de tijdelijke komst van Brian Brobbey verder in de pikorde gezakt.

Tijdens de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (0-3 zege) van afgelopen zondag zat Danilo zelfs niet eens bij de wedstrijdselectie. “Hij heeft nog een contract voor een halfjaar, dus dan is het logisch dat Ajax hem verkoopt. Of clubs willen nog weleens met een jaar verlengen, de speler een halfjaar verhuren en dan kijken hoe hij terugkomt", zei Johan Inan, Ajax-watcher namens het Algemeen Dagblad, vorige week in de voetbalpodcast van de krant. Ajax telde in 2017 twee miljoen euro neer om Danilo over te nemen van Santos en sindsdien speelde hij dertien wedstrijden in de hoofdmacht, waarin hij vijf doelpunten en een assist leverde.