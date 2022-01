Brian Brobbey krijgt advies: ‘Als mijn makelaar een huis koopt...’

Maandag, 17 januari 2022 om 11:03 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:03

Brian Brobbey zou er goed aan doen om Mino Raiola te ontslaan, aldus Henk Spaan. De sportjournalist van Het Parool vindt het 'verbazingwekkend' dat de zaakwaarnemer nog altijd de belangen van de spits van Ajax behartigt na zijn overstap naar RB Leipzig afgelopen zomer. Spaan heeft geen goed woord over voor Raiola; ook Marc Overmars en Edwin van der Sar kunnen op woorden rekenen in zijn wekelijkse column.

Brobbey speelde tot afgelopen zomer al in Amsterdam, maar ging niet in op een voorstel voor een nieuw contract. De negentienjarige spits koos voor een overstap naar Leipzig, waar hij vooral wegkwijnde op de bank. In veertien duels en slechts 252 speelminuten wist Brobbey niet één keer het net te vinden. Eind december werd bekend dat de international van Jong Oranje voor de rest van het seizoen terug zou keren bij zijn oude club.

"Dus eerst liet Raiola de onderhandelingen met Ajax ploffen om Brobbey transfervrij aan Leipzig te kunnen slijten", steekt Spaan van wal. "Ik ben benieuwd wie de hoogste tekenbonus ontving: de speler of de tussenpersoon. Voor de voetballoopbaan van de speler was het een deal van niks: geld op de rekening en ledigheid op de bank. Overmars en Ten Hag kennen geen rancune. Toen Brobbey liet weten naar Ajax te snakken, zorgden zij voor het gespreide bed."

Spaan zet vervolgens vraagtekens bij de beslissing om Brobbey te huren zonder optie tot koop. "Waarom? Als iets ontbreekt in de duistere wereld van de voetbaldeals is het transparantie. Brobbey heeft Raiola nog niet ontslagen, wat me verbaast. Als mijn makelaar een huis koopt waarin ik niet wil wonen, zoek ik snel een andere." Brobbey maakte afgelopen zondag in het duel met FC Utrecht zijn rentree voor Ajax en had met twee doelpunten een groot aandeel in de 0-3 zege. In zijn eerste periode in Amsterdam kwam de spits al tot zes goals in negentien wedstrijden.