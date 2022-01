‘Zaalvoetbal is veel spannender dan voetbal: er is constante druk’

Maandag, 17 januari 2022 om 11:30 • Justus Dingemanse • Laatste update: 11:57

UEFA Futsal EURO 2022 komt naar Nederland! Het Europees kampioenschap zaalvoetbal wordt vanaf 19 januari gespeeld en Oranje futsal neemt het op tegen de vijftien beste landen van Europa. Voetbalzone blikt vooruit op het toernooi dat tot 6 februari loopt en plaatsvindt in de MartiniPlaza in Groningen en de Ziggo Dome in Amsterdam.

Futsal is volgens beoefenaars van de sport een spannendere en snellere versie van voetbal. De spelers krijgen zes keer vaker de bal en de focus ligt op creativiteit, improvisatie en techniek. Er wordt meer op doel geschoten dan bij voetbal en er vallen gemiddeld meer goals. Het EK is onderverdeeld in vier groepen, met zestien deelnemende landen.

Oranje Futsal was als gastland automatisch geplaatst voor het EK. Max Tjaden en zijn manschappen, waaronder de 38-jarige recordinternational Jamal el Ghannouti, zijn ingedeeld in groep A. Ze nemen het op tegen regerend Europees Kampioen Portugal dat derde op de UEFA-ranglijst staat. Hoewel de superster van de Portugezen, Ricardinho, zijn kicks aan de wilgen hing is het land nog steeds de grote favoriet om de groep te winnen. De overige tegenstanders van underdog Oranje Futsal (21e op de UEFA-ranglijst) zijn Servië (8) en Oekraïne (9).

Op papier is groep B de zwaarste groep van het toernooi. Italië staat nu zesde op de ranglijst, maar wist het toernooi in 2003 en 2014 al eens te winnen. Ze zijn echter niet de favoriet in de poule. Kazachstan staat vierde op de ranglijst en de Euraziatische selectie heeft veel genaturaliseerde Brazilianen in de selectie, waaronder Leo Higuita, die al vier keer uitgeroepen is tot beste keeper ter wereld. Nieuwkomer Finland (14) en Slovenië (11) maken de groep compleet.

Groep C bestaat volledig uit voormalig Oostbloklanden. Rusland is de favoriet in de groep en won het toernooi eenmaal. Maar liefst vijf keer veroverde het land zilver, waardoor het land als het ware de ‘Joop Zoetemelk’ van het futsal genoemd mag worden. Samen met Kroatië, dat vijfde op de ranglijst staat, is de nummer twee van Europa de uitgesproken favoriet in de groep. Polen (17) en Slowakije (19) hopen op een mirakel.

Een van de grootste kanshebbers huist in groep D met Spanje. De Spanjaarden eindigden in alle voorgaande toernooien op het podium en wisten maar liefst zeven van de elf keer het goud te pakken. Ook werden ze tweemaal wereldkampioen en spelen veel spelers uit de selectie bij huidige Champions Leaguewinnaar FC Barcelona. Hun voornaamste concurrent in de groep is Azerbaijan, verrassend zevende op de ranglijst. Georgië en Bosnië debuteren op het EK.

