Kamohelo Mokotjo keert voor proefperiode terug naar Nederland

Maandag, 17 januari 2022 om 10:28

Kamohelo Mokotjo is vanaf volgende week op proef bij FC Twente, zo meldt TC Tubantia. De dertigjarige middenvelder zit zonder club, nadat zijn contract bij het Amerikaanse FC Cincinnati in november werd ontbonden. Mokotjo is geen onbekende bij FC Twente, daar hij tussen 2014 en 2017 al in Enschede actief was.

Mokotjo wordt komende donderdag medisch gekeurd en als dat geen problemen oplevert, gaat hij vanaf volgende week meetrainen bij FC Twente. “Misschien valt het honderd procent mee, en misschien ook niet. We hebben geen haast, omdat hij geen contract heeft. We gaan het rustig bekijken”, reageert technisch directeur Jan Streuer in gesprek met TC Tubantia.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

FC Twente heeft met Ramiz Zerrouki, Michal Sadilek en Wout Brama al drie spelers die op de positie van Mokotjo uit de voeten kunnen. “Maar we weten niet hoe het met hun verder gaat met het oog op volgend seizoen”, benadrukt Streuer. “Dat is nog afwachten. Mokotjo is een goede speler, en we gaan nu kijken hoe fit hij is.”

Feyenoord haalde Mokotjo in 2009 vanaf het Zuid-Afrikaanse Supersport United naar Nederland. De 23-voudig Zuid-Afrikaans international speelde in vier jaar - met uitzondering van een seizoen dat hij op huurbasis doorbracht bij Excelsior - 38 wedstrijden voor Feyenoord, alvorens hij naar PEC Zwolle vertrok. FC Twente haalde hem daar in 2014 weg en in de drie jaar die volgden, kwam hij tot 105 officiële wedstrijden voor de Tukkers. Via het Engelse Brentford kwam hij vervolgens bij Cincinnati terecht, waar zijn contract in november werd ontbonden.