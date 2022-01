Werkloze Mark van Bommel ambieert terugkeer bij oude club

Maandag, 17 januari 2022 om 09:32 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:35

Mark van Bommel wil zo snel mogelijk terugkeren in de Bundesliga. De momenteel werkloze trainer werd pakweg drie maanden geleden ontslagen door VfL Wolfsburg, maar ziet zijn volgende klus ook plaatsvinden in de hoogste Duitse competitie. Een rentree bij Bayern München, waar hij tussen 2006 en 2011 als speler actief was, zou Van Bommel zeker zien zitten.

"Ik wil zo snel mogelijk weer op het veld staan", zegt de oud-international in gesprek met BILD. "Ik zou graag willen terugkeren in de Bundesliga." Van Bommel volgde afgelopen zomer Oliver Glasner op als trainer van Wolfsburg, waarmee hij aan zijn eerste buitenlandse klus als hoofdtrainer begon. De Limburger begon nog sterk en won de eerste vier competitiewedstrijden met zijn team. Daarna gleden die Wölfe van de eerste plek af naar de achtste. Van Bommel werd in oktober vorig jaar ontslagen na een reeks van acht wedstrijden zonder overwinning.

Van Bommel zou een terugkeer bij Bayern München zeker zien zitten. "Natuurlijk. Elke coach wil graag coach worden bij Bayern. Ik heb daar gespeeld, ik ken de club. Maar dat is geen garantie dat ik daar ook coach zal worden. "De oud-middenvelder kwam als speler tussen 2006 en 2011 uit voor der Rekordmeister en won er tweemaal de Bundesliga en net zo vaak de DfB Pokal. Van Bommel kwam in zijn viereneenhalf jaar in Duitsland uiteindelijk tot 187 wedstrijden, waarin hij 16 keer scoorde en 21 assists op zijn naam zette.

Een snelle rentree in Beieren ziet Van Bommel echter niet gebeuren. Hij ziet een solide Bayern onder Julian Nagelsmann, die op mooie woorden kan rekenen van zijn collega-trainer. "De ploeg is gestructureerd. Julian is net begonnen, had geen gemakkelijke voorbereiding en nu rijdt de trein. Ze spelen gevarieerd, goed voetbal en zoeken snel de aanval. Je ziet echt een idee achter het spel." Bayern München gaat na 19 wedstrijden met 46 punten aan kop in de Bundesliga; achtervolger Borussia Dortmund volgt met 40. Van Bommels oude club Wolfsburg heeft ook na zijn exit de weg omhoog niet weten te vinden. Onder nieuwe trainer Florian Kohfeldt is de club afgezakt naar een veertiende plaats.