Studio Voetbal kraakt interview: ‘Hij komt nooit meer in de top te spelen'

Maandag, 17 januari 2022 om 08:04 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:09

Rafael van der Vaart, Pierre van Hooijdonk, Theo Janssen en Arno Vermeulen betreuren de sportieve teloorgang van Mohamed Ihattaren. De middenvelder was afgelopen week het onderwerp van gesprek vanwege een groot interview in De Telegraaf. Daarin wees hij vooral met de beschuldigende vinger richting Mino Raiola en Roger Schmidt. De tafelgasten van Studio Voetbal namen zondag geen blad voor de mond en vinden dat Ihattaren eens heel goed in de spiegel moet kijken.

“Ik vind dit zo jammer allemaal, het is zo’n geweldige speler”, benadrukte Van der Vaart. “Deze week stond een beetje in het teken van hoe gaan we hem weer positief in het nieuws brengen. Iedereen krijgt de schuld: Mino Raiola, Roger Schmidt, maar hij niet. Hij heeft zoveel talent en ik heb hem altijd wel beschermd. Dat zal ik ook altijd blijven doen, want voor hem ga je naar het stadion. Maar het wordt nu wel tijd dat hij opstaat en het laat zien. Je kan toch niet zeggen dat hij bij PSV geen kans heeft gekregen?”

Mohamed Ihattaren liet deze week na een lange stilte weer van zich horen. Is er ergens nog een toekomst voor hem?@arnovermeulen: "Deze speler komt nooit meer in de top te voetballen. Hij moet het zelf gaan doen en dat gaat niet lukken." pic.twitter.com/oh2iAu6U97 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) January 16, 2022

Het interview van Ihattaren in De Telegraaf onderstreept ‘volledig’ de overtuiging van Vermeulen dat de middenvelder ‘nooit meer in de top zal spelen’. “Hij moet het zelf gaan doen en dat gaat echt niet lukken. Deze speler komt nooit meer in de top te voetballen. Als je ook leest wat zijn denkpatroon is. Hij werd gewisseld tegen Ajax en dan gaat hij een dag later expres te laat komen. Om een gesprek met de trainer te krijgen. Dat gebeurt niet. Slecht gedrag ga je niet belonen. En dan is hij ook nog eens boos dat Schmidt aan de technisch directeur en algemeen directeur laat weten dat hij te laat is gekomen.”

“Als je op die manier in je denkpatronen zit, dan gaat het nooit opgelost worden. Hij gaat het niet redden”, vervolgde de commentator van de NOS. “En het moet ook niet afhangen van welke trainer je hebt. Nu krijgt Schmidt de volle laag en dat is volgens mij juist een menselijke trainer. In je loopbaan krijg je te maken met trainers waarmee je een klik hebt of minder. Hij moet het echt helemaal zelf gaan doen. Hij moet in de spiegel gaan kijken. Al die bullshit die hij in die twee interviews heeft gegeven, dat moet hij vergeten.”

“Hij is nu twee keer veel te zwaar geweest en volgende maand wordt hij 21 jaar.” Ook Van Hooijdonk is kritisch en wijst erop dat Ihattaren zelf met zijn zaakwaarnemer brak om met Raiola in zee te gaan. Nu heeft hij de Italiaanse Nederlander ingeruild voor Ali Dursun. “Nu is Raiola ineens niet meer goed. En zo gaat het maar door”, haakte de oud-voetballer in. “Hij moet eens... Hij moet sociale media aan de kant zetten en werken aan een vetpercentage dat lijkt dat op dat van een profvoetballer.”

“Dat je negentig minuten kan lopen als een profvoetballer. En dan gaan we weer eens echt praten over Mohamed Ihattaren.” Van der Vaart vindt de rol van Raiola opmerkelijk. “Ihattaren speelde niet bij PSV. Hij was te dik. En Raiola brengt hem naar Juventus. Dat is een waanzinnige zaakwaarnemer.” Janssen: “Misschien had zijn zaakwaarnemer wel moeten zeggen: ‘Jij gaat lekker bij PSV blijven’. Of ‘Je gaat naar een andere club in Nederland, we gaan je ergens wat lager zetten’. Ihattaren moet lekker ergens in de subtop gaan kijken of hij weer fit kan worden.”

Van Hooijdonk wees op de column van Sjoerd Mossou in het Algemeen Dagblad. “Hij gaf nogmaals aan dat kwaliteit niet in de benen, maar in het hoofd zit. Dit is een voorbeeld van een speler die in zijn hoofd helaas veel minder kwaliteiten heeft dan in zijn benen.” Janssen haakte in en benadrukte dat ook hem werd verweten dat hij nooit topfit was of leefde voor zijn sport. “Maar ik deed wel mijn stinkende best en ik kon mezelf negentig minuten de pleuris lopen bij wijze van spreken. De kritiek op Ihattaren is terecht. Hij geeft aan: het ligt niet aan mij. Dat klopt niet: het ligt wel aan hem. Maar we moeten wel kijken of we hem een beetje kunnen helpen. Het is wel een goede voetballer.”

“We hebben Ihattaren met z’n allen verpest”, benadrukte Van Hooijdonk. “Bij PSV werd hij veel te groot gemaakt. Bij sommige voetballers loopt dat goed af en anderen raken van het padje af. Deze jongen is daar een voorbeeld van.” Van der Vaart denkt dat het goed is dat Ihattaren onder leiding van oud-voetballer Gerald Vanenburg aan zijn fitheid werkt. “Ik ben er eigenlijk honderd procent van overtuigd dat het een succes gaat worden als hij naar Vanenburg luistert. Soms heb je iemand nodig tegen wie je opkijkt.”