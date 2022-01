Willem van Hanegem: ‘Ik vraag me af of hij bij Feyenoord past, gek is dat’

Maandag, 17 januari 2022 om 06:43 • Daniel Cabot Kerkdijk

Willem van Hanegem vraagt zich openlijk af of Riechedly Bazoer een versterking voor Feyenoord zou zijn. De club uit Rotterdam wordt al enkele weken met de middenvelder van Vitesse in verband gebracht. Het geld dat aanvankelijk gereserveerd leek om de 25-jarige Bazoer te halen, is nu besteed aan middenvelder Cole Bassett en aanvaller Patrik Walemark. Een winterse transfer lijkt dan ook van de baan. “Bazoer is een goede speler, dat zag je zaterdag ook weer, maar of hij dé speler voor Feyenoord is, daar heb ik mijn twijfels over.”

“Ik vraag me af of hij wel bij deze club past. Gek is dat, hè?”, vertelt Van Hanegem maandag in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Het is een gevoel, niet gebaseerd op zijn voetbaltechnische kwaliteiten of omdat hij ooit bij Ajax heeft gespeeld, dat laatste interesseert mij niets. Maar hij doet wat hij wil als speler, heeft in Arnhem echt alle vrijheid. Daar duikt hij net zo makkelijk op als linkerspits of als rechtsback.”

Riechedly Bazoer lijkt hier meer duidelijkheid te geven over een eventuele overstap in de winter?? pic.twitter.com/29uLKVKQum — ESPN NL (@ESPNnl) January 15, 2022

“Dat kan echt niet bij elke club”, benadrukt de oud-speler en -trainer van Feyenoord. Het lijkt er vooralsnog op dat de centrale verdediger van Vitesse met het opmerkelijke rugnummer 10 pas op z’n vroegst in de zomer een transfer naar Rotterdam, of waar dan ook, zal kunnen maken. “Of er nog een kans is dat ik nu ga? Nee, dat denk ik niet. Er is contact geweest, maar nu is het stil”, zei Bazoer zaterdag na afloop van de onderlinge ontmoeting tussen Feyenoord en Vitesse (0-1).

“Ik vind het ook naar mijn ploeggenoten en trainer, die erg positief is geweest naar mij, goed om aan te geven dat ik me bij Vitesse heel goed voel en het geen straf vind om in Arnhem te blijven tot de zomer”, benadrukte Bazoer. Manager en broer Irchandly Bazoer verzekerde enkele dagen geleden dat er geen sprake is van een persoonlijk akkoord met Feyenoord. “Er is al veel gezegd en geschreven, maar dit is echt onzin”, benadrukte hij in gesprek met De Telegraaf.

Voor Bazoer is het geen absolute must om deze maand de stap te maken, omdat hij na dit seizoen transfervrij is en meerdere clubs uit het buitenland interesse hebben. Vitesse zit deze maand hoog in de boom en hanteert een vraagprijs van drie miljoen euro. Feyenoord wilde hooguit twee miljoen euro betalen, alvorens men naar Bassett en Walemark schakelde.