Theo Janssen wakkert met heldere woorden discussie Haller-Brobbey aan

Maandag, 17 januari 2022 om 00:01 • Mart van Mourik

Theo Janssen verwacht dat Brian Brobbey bij Ajax de voorkeur zal krijgen boven Sébastien Haller. De van RB Leipzig gehuurde spits was in het Eredivisie-duel met FC Utrecht (0-3) tweemaal trefzeker en liet mede vanwege zijn doelpunten een goede indruk achter op de analyticus. “Ik denk dat Haller straks kan gaan bankzitten”, concludeert de oud-middenvelder tijdens Studio Voetbal.

“Hij deed het goed, hij deed het echt goed”, opent Janssen desgevraagd over het optreden van Brobbey. “Hij was balvast en echt sterk. Of hij fysiek sterker geworden is in Duitsland? Nou, hij heeft zes maanden niet gevoetbald daar en alleen maar in het krachthonk gezeten. Nee, kijk. Hij was natuurlijk altijd al sterk, ook in de jeugd. Het is altijd een jongen geweest die het van zijn fysiek moet hebben. Hij is ook nog wel redelijk snel en die voorzet (van Dusan Tadic, red.) tikte hij uitstekend binnen bij de 0-3.”

“Als Haller straks terugkeert en Brobbey speelt nog een paar wedstrijdjes, dan denk ik dat Haller kan gaan bankzitten. Ik denk dat Brobbey beter is”, vindt Janssen. “Dat denk ik echt. Haller heeft twaalf goals gemaakt in de competitie, maar ja... Ik bedoel: als Pierre van Hooijdonk (eveneens aanwezig in de studio als analist) in de spits bij Ajax had gestaan, zou hij er ook twaalf gemaakt hebben. Of ik dan dus de topscorer van de Champions League er straks uithaal? Ja. Als je bij Ajax in de spits speelt krijg je zó veel kansen, en zeker als je met Tadic en Antony aan de zijkanten speelt. Als Brobbey het hele seizoen zou hebben gespeeld, had hij er zeker twaalf gemaakt”, besluit Janssen.

Rafael van der Vaart houdt zich op de vlakte, al merkt hij op dat Brobbey succesvol kan zijn vanwege het ‘lage niveau’ in de Eredivisie. “Het is wel wat je zegt. Haller bij andere clubs: moeizaam. Brobbey bij een andere club: moeizaam. Het heeft ook wel met de Nederlandse competitie te maken.” Arno Vermeulen legt de reden van de opleving van Brobbey eveneens bij het matige optreden van de Utrechtse defensie. “Hij is een groot talent, maar vergeet vandaag even. FC Utrecht was dramatisch. Hij gaat de komende weken tegen ploegen spelen die verdedigend veel beter zijn. Hij kwam in een speeltuin terecht. In Duitsland krijg je niet zo’n zwakke tegenstander.”