Hartenkreet Van der Vaart: ‘Het gaat over een kind van vier dat overleden is!’

Zondag, 16 januari 2022 om 23:47 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:49

De analisten van Studio Voetbal begrijpen niets van de keuze van Heracles Almelo om Rai Vloet in genade aan te nemen. De aanvallende middenvelder keerde deze week terug op het trainingsveld nadat hij in november onder invloed van alcohol een dodelijk ongeluk veroorzaakte waarbij een vierjarig jongetje om het leven kwam. Zaterdagavond zat Vloet tegen NEC (0-0) voor het eerst weer bij de wedstrijdselectie en kwam hij bovendien 26 minuten in actie. Theo Janssen, Rafael van der Vaart, Arno Vermeulen en Pierre van Hooijdonk zouden hem niet meer inzetten.

Het besluit van de clubleiding en van trainer Frank Wormuth leidde al tot de nodige kritiek onder de eigen achterban: bij terugkomst uit Nijmegen werd de spelersbus opgewacht door enkele tientallen supporters die verhaal kwamen halen. Janssen spreekt in het praatprogramma van een 'heel moeilijke situatie'. "Als speler is het misschien beter om een tijdje niet met voetbal bezig te zijn en in overleg met de club een stapje terug te doen. Hij is nu best snel weer terug, misschien wel te snel." De voormalig middenvelder werd in 2009 zelf voor twee maanden geschorst toen hij onder invloed van alcohol een auto-ongeluk veroorzaakte waarbij medeprofvoetballer Kevin Moeliker zwaargewond raakte.

Op basis van zijn eigen ervaring heeft Janssen advies voor Vloet. "Alles wat je erover zegt, is niet goed. Je moet als speler alles over je heen laten komen, want alles wat er gebeurt is terecht. Alle kritiek die je krijgt is terecht", stelt Janssen. "Accepteer dat als een man en praat er niet te veel over. Alles wat hij erover gaat zeggen, is toch niet goed. Hij kan beter gewoon zijn mond houden en richting de familie laten zien dat hij medelijden heeft." Van der Vaart haakt daarop in: "Het interesseert me eigenlijk geen reet hoe hij zich voelt." De analist vindt dat Heracles de sterspeler had moeten ontslaan. "Hij rijdt iemand dood, hè. We hebben het steeds over hem, maar wat dacht je van die mensen thuis. Die krijgen alles mee, terwijl hij op het veld loopt. Als club moet je beleid zijn om zoiets niet te accepteren en hem te ontslaan."

Wormuth verdedigde in een interview voor de wedstrijd tegen NEC zijn besluit om Vloet weer welkom te heten. "De rechter komt pas over een half jaar met een oordeel en als Heracles kunnen we die jongen helpen in deze situatie, om zijn leven weer op te pakken”, zei de trainer tegen ESPN. "Moet hij dan tot de zomer in een kamer gaan zitten? Natuurlijk zijn er in deze wereld verschillende meningen, dat is ook goed. Een kenmerk van een democratie is vrijheid van meningsuiting en die mening moeten we accepteren. Ik begrijp de emoties bij de mensen, maar ik hoor om me heen ook mensen die Heracles begrijpen." Van der Vaart vindt dat Wormuth zich 'verschuilt' achter de rechter.

De rentree van Rai Vloet is te zien vanaf minuut 1:26.

"Het gebeurt zo vaak in het voetbal dat mensen zich verschuilen achter de uitweg. In dit geval: ‘De rechter heeft nog niet besloten'", verzucht Van der Vaart. "Het zal jouw kind maar zijn. Nou, ik zou naar het stadion rennen en hem een draai om zijn oren geven. Ik zou het als club nooit accepteren. Je hebt het over een kind van vier dat overleden is! Hij heeft het nooit gewild, laat dat duidelijk zijn. Maar als club moet je meteen zeggen: klaar, wegwezen." Van Hooijdonk ziet slechts één 'juiste oplossing'. "En die had ik eigenlijk ook wel verwacht van Heracles: hem in deze transferwindow stil naar het buitenland laten gaan. Er is voor Rai Vloet gewoon geen weg terug in Nederland. Als er straks weer publiek is, krijgt hij in ieder stadion opmerkingen naar zijn hoofd. En dan heb ik het nog niet eens over zijn eigen stadion, waar supporters de spelersbus opwachtten. Ik denk echt dat zijn meespelen te maken heeft met de sportieve prestaties van Heracles, dat er slecht voor staat."

Ook Vermeulen kan geen begrip opbrengen voor Heracles. Hij stelt dat er haken en ogen zitten aan het ontslaan van Vloet, maar bepleit een andere oplossing. "Volgens mij kun je dan wel zeggen: ‘Ik kan je niet ontslaan, maar ik ga je ook niet laten spelen tot het eind van het seizoen. Als club kunnen we dat niet maken ten opzichte van de familie van wie het jongetje is overleden. Ik laat je gewoon niet voetballen tot het eind van deze competitie en dan zien we daarna wel hoe het gaat.’ Maar om iemand na twee maanden weer te laten voetballen... Hij kan ook een goal maken. Dan zal hij misschien niet juichen, maar voor de familie moet dat een klotemoment zijn. Die hebben al een waardeloze tijd, en daar komt nu de aandacht bij over zijn comeback. De komende weken gaat hij blijkbaar spelen en hij is een voetballer die doelpunten kan maken. Dat had je allemaal niet moeten willen. Als je hem had ontslagen, zou hij echt geen juridische stappen hebben ondernomen. Hij is niet gek."