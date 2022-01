Sven Botman bezorgt worstelend tiental van Lille OSC een punt in Marseille

Zondag, 16 januari 2022 om 22:46 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:03

Sven Botman heeft Lille OSC zondagavond een punt bezorgd tegen Olympique Marseille. De verdediger opende vroeg de score in de uitwedstrijd in Stade Vélodrome, waarna Lille vanwege een rode kaart met tien man kwam te staan. Marseille had een uur de tijd om de score om te draaien met een man meer, maar kwam niet verder dan de 1-1. De nummer drie van Frankrijk heeft een achterstand van twee punten op nummer twee OGC Nice en heeft nog een duel tegoed; Lille staat tiende, maar verlengde de ongeslagen reeks in de competitie wel acht duels.

De door Newcastle United en AC Milan begeerde Botman werd niet gedekt bij een uitdraaiende corner van Renato Sanches en had daardoor de ruimte om binnen te koppen in de linkerhoek. Eerder in de openingsfase vroeg Marseille tevergeefs om een strafschop na contact tussen Benjamin André en Gerson, terwijl Burak Yilmaz met een van richting veranderd afstandsschot stuitte op keeper Pau López. Na het openingsdoelpunt bracht López op knappe wijze redding op een kopbal van Burak, waarna collega-doelman Ivo Grbic voorkwam dat Dimitri Payet er 1-1 van maakte.

???????? ???????????? ?? Uit een hoekschop kopt hij Lille op een 1-0 voorsprong op bezoek bij Marseille ??#ZiggoSport #Ligue1 #MarseilleLille pic.twitter.com/QcB48lGLhb — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 16, 2022

Al na een halfuur moest Lille verder met tien man. In een tijdsbestek van twee minuten kreeg André een gele kaart voor demonstreren en voor een overtreding op Mattéo Guendouzi, waardoor de middenvelder het spel voortijdig moest verlaten. Marseille wilde de druk opvoeren tien man, maar creëerde geen serieuze kansen meer in de eerste helft. Lille werd nog dreigend met een door López gepareerd afstandsschot van Jonathan Bamba. In de tweede helft had Marseille een enorm overwicht aan balbezit, maar duurde het lang voordat de thuisploeg daar de vluchten van plukte.

Marseille kwam twintig minuten voor tijd zelfs goed weg toen een treffer van Burak werd afgekeurd omdat hij nipt buitenspel zou hebben gestaan. Aan de overzijde prikte Arek Milik met een uitgestoken voet net over het doel, alvorens een geplaatst schot van Cengiz Ünder toch nog de gelijkmaker opleverde na een korte corner. Een poeier van Gerson vloog net naast het doel van Lille, terwijl een kopbal van Luan Peres evenmin leidde tot de bevrijdende 2-1 voor l’OM. In de blessuretijd waren ook William Saliba en Gerson nog dicht bij het winnende doelpunt, maar Lille hield stand.