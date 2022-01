Italiaanse topwedstrijd met vier Nederlanders eindigt onbeslist

Zondag, 16 januari 2022 om 22:44 • Mart van Mourik

Atalanta en Internazionale hebben elkaar zondagavond in evenwicht gehouden. In Bergamo slaagden de teams er niet in de ban te breken: 0-0. Door de puntendeling heeft de stand bovenin de Serie A het kookpunt bereikt, daar de voorsprong van koploper Inter op stadsgenoot AC Milan terugliep tot twee punten. Atalanta bezet met acht punten minder ten opzichte van i Nerazzurri de vierde positie op de Italiaanse ranglijst.

De thuisploeg moest het stellen zonder een groot aantal belangrijke namen. Joakim Maehle, Duvan Zapata, Rafael Tolói en Robin Gosens ontbraken wegens blessureleed, terwijl Josip Ilicic en Ruslan Malinovskyi in quarantaine zaten na een positieve coronatest. Van de Nederlanders was Hans Hateboer afwezig, terwijl Marten de Roon en Teun Koopmeiners een basisplek kregen op het middenveld. Bij Internazionale was er geen Nederlandse inbreng vanaf het startsignaal, al kwam zowel Denzel Dumfries als Stefan de Vrij in het tweede bedrijf nog binnen de lijnen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De eerste kans van de wedstrijd werd genoteerd door Inter, dat via Edin Dzeko gevaarlijk werd. De spits kopte na een voorzet vanaf rechts echter rakelings naast. Tien minuten later kreeg Alexis Sánchez een goede kans op de openingstreffer. De aanvaller beproefde zijn geluk met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied, maar doelman Juan Musso bracht op fraaie wijze redding. Enkele minuten na rust zorgde Atalanta voor het eerste serieuze gevaar, toen doelman Samir Handanovic in actie moest komen om een schot van Matteo Pessina te pareren.

In het restant van het tweede bedrijf volgden de kansen elkaar over en weer op. Namens Inter verzuimde Dzeko ruim twintig minuten voor tijd om de score te openen, terwijl Luis Muriel een goede kans voor Atalanta om zeep hielp. Wederom was Handanovic beslissend voor de Milanezen met een uitstekende redding. In de slotfase stond de paal een treffer van Danilo D'Ambrosio nog in de weg.