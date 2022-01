Ronald de Boer walgt van moment bij Real Madrid: ‘Ik word hier zó misselijk van’

Zondag, 16 januari 2022 om 22:10 • Mart van Mourik

Ronald de Boer kan niet begrijpen dat Real Madrid enkele minuten na rust een strafschop kreeg toegekend. In de eindstrijd om de Supercopa de España was de Koninklijke met 2-0 te sterk voor Athletic Club, mede dankzij een benutte penalty van Karim Benzema. Tijdens de nabeschouwing op Ziggo Sport spreekt de analyticus zijn onvrede uit over het besluit van arbiter César Soto en de dienstdoende videoscheidsrechter om de penalty aan de Madrilenen te geven die voorafging aan de 2-0.

Bij een 1-0 stand schoot Benzema vanaf de rand van het zestienmetergebied op de hand van de inglijdende Yeray Álvarez. Hoewel Soto de handsbal in eerste instantie niet bestrafte, besloot hij na het bekijken van de videobeelden de bal alsnog op de stip te leggen. Benzema schoot vervolgens op koelbloedige wijze raak en gooide daarmee het duel op slot. Na afloop overheerst het gevoel van onbegrip in de studio. “Als je zulke penalty’s gaat geven...”, steekt Jan van Halst van wal. “Eerlijk, ik vind dit echt zó belachelijk. De bal gaat niet richting doel en het is natuurlijk heel ongelukkig op zijn hand.”

Penalty voor Real Madrid ?

De bal komt tegen een elleboog aan en Big Benz schiet hem tegen de touwen: 2-0 ??#ZiggoSport #Supercopa #AthleticRealMadrid pic.twitter.com/FOfHkTcI7M — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 16, 2022

“Ik word hier zó misselijk van...”, haakt De Boer in. “Je maakt een sliding en dat kan je niet met de handen op je rug doen. Het is een natuurlijke beweging die je maakt en je hand gaat gewoon mee. Benzema schiet de bal daarvoor eerst nog met zijn rechterbeen tegen zijn linkerbeen aan, waardoor Álvarez die bal totaal onbewust op zijn arm krijgt. En dan gaat de VAR hiervoor ingrijpen... Ik word hier echt zó moe van.”

“Ik vind een VAR prima, laat dat duidelijk zijn”, vervolgt De Boer. “Maar degene die er nu achter het scherm zat heeft echt niet gevoetbald. Na de strafschop, die hij overigens voortreffelijk nam, was het gebeurd. Zó hard en zó zuiver. In het ‘zijnetje’, zoals ze horen te zijn.” De Boer is het wél met de arbiters eens dat Real Madrid in de 86ste minuut een strafschop tegen kreeg, eveneens vanwege een handsbal. Raúl García kopte op de arm van Éder Militão, die daarmee een treffer leek te voorkomen. Soto gaf de centrumverdediger rood en legde de bal op de stip voor Athletic. “Hier snapte ik de beslissing nog wel, want die bal had erin kunnen gaan. Ik weet dat het de regel is, maar die rode kaart vond ik wel onzin”, besluit de gefrustreerde De Boer.