Titelverdediger Algerije moet vrezen voor uitschakeling in groepsfase

Zondag, 16 januari 2022 om 21:51 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:05

Algerije werd voor de start van de Afrika Cup beschouwd als een van de toernooifavorieten, maar moet alle zeilen bijzetten om de groepsfase te overleven. Zondagavond verloor de Noord-Afrikaanse titelverdediger met 0-1 van Equatoriaal-Guinea, waardoor Algerije pas één punt heeft verzameld in Groep E. De laatste groepswedstrijd tegen Ivoorkust moet worden gewonnen om kans te houden op deelname aan de volgende ronde. Voor Algerije kwam een einde aan een reeks van 35 interlands zonder nederlaag.

Algerije had na de remise in de openingswedstrijd tegen Sierra Leone (0-0) behoefte aan een overwinning. Halverwege de eerste helft kreeg de ploeg van bondscoach Djamel Belmadi de eerste serieuze kansen om de score te openen. Met een lage bal vanaf de rechterflank bereidde Riyad Mahrez een grote kans van Youcef Belaili voor, maar doelman Jesús Owono bracht redding met de voet en pareerde ook de rebound. Twee minuten later keerde Owono ook een kopbal van Mahrez, waarna Baghdad Bounedjah in tweede instantie afrondde. Omdat Mahrez echter buitenspel stond, werd het doelpunt afgekeurd.

Equatoriaal-Guinea klopte aan de poort via een harde en lage vrije trap van Pablo Ganet, waar doelman Raïs M'Bolhi ternauwernood een antwoord op had, en via een poeier van Iban Salvador die rakelings naast zeilde. In de blessuretijd van de eerste helft liet Mahrez een vrije trap van net buiten het zestienmetergebied onbenut. Vijf minuten na de pauze kreeg Luis Nlavo de mogelijkheid om Equatoriaal-Guinea op voorsprong te schieten, maar vanuit een kansrijke positie gaf hij zijn schot te weinig kracht en richting mee.

De underdog kwam twintig minuten voor het einde van de wedstrijd alsnog op voorsprong. Een uitdraaiende hoekschop vanaf de linkerflank werd verlengd door Josete Miranda, waarna Esteban Obiang bij de tweede paal op de juiste plaats stond om de score te openen. Algerije opende de jacht op de gelijkmaker en scoorde via een harde knal van Belaili, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Ondanks meerdere hachelijke momenten in het strafschopgebied hield Equatoriaal-Guinea stand. Bij Algerije viel Ramiz Zerrouki van FC Twente overigens buiten de wedstrijdselectie; hij mag sinds vrijdag weer meetrainen na een coronabesmetting, maar moest genoegen nemen met een plek op de tribune.