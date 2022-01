Veerman geniet van ‘straaljagers’ bij PSV; analisten adviseren Schmidt

Zondag, 16 januari 2022 om 20:36 • Mart van Mourik

Joey Veerman heeft zondagmiddag zijn debuut gemaakt in het shirt van PSV. De van sc Heerenveen overgekomen middenvelder begon in het Eredivisie-duel met FC Groningen (0-1 winst) op de bank, maar hij kwam na ruim een uur spelen binnen de lijnen ten koste van Marco van Ginkel. Veerman kijkt zelf terug op een ‘prachtige middag’, terwijl trainer Roger Schmidt zich uitsluitend positief uitlaat over de debutant. Analist Kenneth Perez zou Veerman zelfs een basisplek geven in de aanstaande ontmoeting met Ajax.

“Het was top, zeker weten. Onder meer het trainingsniveau gaat omhoog en het is gewoon top hier”, reageert Veerman na afloop van de wedstrijd voor de camera van ESPN. “Of het wennen is? Ik denk dat ik op trainingen aardig mee kan komen. Althans, dat denk ik zelf. Nee joh, dat gaat echt prima. Het complex is natuurlijk al heel anders bij PSV dan bij Heerenveen, het niveau ligt hier veel hoger en ik heb natuurlijk een paar straaljagers voorop”, doelt Veerman onder meer op Cody Gakpo en Yorbe Vertessen. “Dus voor mijn spel is dat wel heel lekker. Ik merkte dat ik toe was aan een nieuwe stap, en gelukkig heeft PSV me die kans gegeven. Het was een prachtige middag zo: dit is waar ik lang op heb gewacht.”

Joey Veerman voelt zich meteen als een vis in het water bij PSV?? pic.twitter.com/cU0yOaqJfD — ESPN NL (@ESPNnl) January 16, 2022

Op de persconferentie werd Schmidt gevraagd een oordeel te vellen over het optreden van de middenvelder. “Het is een goede transfer voor ons. Om hem zo snel mogelijk te laten integreren, is belangrijk om hem te laten spelen. Hij kon even niet trainen, maar heeft nu twee keer alles meegedaan. Hij is technisch goed, aan de bal vooral ook. Hij is erg creatief. Vandaag was het belangrijk om te laten zien dat hij ook kan vechten en dat is gebeurd. Als centrale middenvelder heb je het hele pakket nodig. PSV is een goede kans voor een volgende stap in zijn ontwikkeling”, aldus de coach van de Eindhovenaren.

In de studio van Dit was het weekend zijn de analisten ook lovend over Veerman, al is Perez stelliger dan zijn collega Marciano Vink. “Of ik hem in de basis zou zetten tegen Ajax? Dat is geen simpele vraag”, stelt Vink. “Ga je Van Ginkel eruithalen voor hem?” Perez beantwoordt die vraag volmondig. “Ja. Het excuus dat hij vandaag niet in de basis stond was dat hij maar twee keer op volle kracht had meegetraind. Zondag zijn we weer een week verder en ik kan me heel goed voorstellen dat je Joey in de ploeg wil hebben”, aldus de analyticus.