Kersverse aanwinst Sérgio Oliveira geeft José Mourinho wat lucht

Zondag, 16 januari 2022 om 20:09 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:24

AS Roma heeft zondagavond in de Serie A een minimale zege geboekt op Cagliari. Debutant Sérgio Oliveira maakte na ruim een half uur spelen vanaf elf meter de winnende treffer: 1-0. Door de overwinning stijgt de ploeg van trainer José Mourinho naar de zesde plaats. Met 35 punten uit 22 duels komen de Romeinen op 6 punten van Juventus, dat 5de staat.

Cagliari kwam in de openingsfase direct met de schrik vrij, toen Gabriele Zappa een overtreding in het zestienmetergebied beging op Nicolò Zaniolo. Scheidsrechter Lorenzo Maggioni werd door de VAR naar de zijlijn geroepen om het moment nog een keer te bekijken, maar bleef vervolgens bij zijn besluit om geen strafschop te geven. De thuisploeg zette hierna meer aan en dacht na een klein kwartier ook op voorsprong te komen via een kopbal van Tammy Abraham. Met een cruciale redding hield doelman Alessio Cragno de bezoekers op dat moment op de been.

Scoren bij zijn debuut ?? Sérgio Oliveira gaat zelf achter de bal staan en schiet de pingel geplaatst binnen ??

Met ruim een half uur op de klok besloot de VAR om arbiter Maggioni andermaal naar de zijlijn te roepen. De scheidsrechter had een doelpoging van Oliveira, die van dichtbij hard tegen de arm van Henrique Dalbert schoot, in eerste instantie nog weggewoven, maar na het bekijken van de beelden legde hij de bal alsnog op de stip. Oliveira ging zelf achter de bal staan en stuurde Cragno vanaf elf meter de verkeerde hoek in: 1-0.

Roma consolideerde in het tweede bedrijf de voorsprong en kreeg via Jordan Veretout ook een goede mogelijkheid om de marge te verdubbelen. De middenvelder moest echter toezien hoe Cragno zijn inzet uit de rechterbenedenhoek tikte. Cagliari slaagde er in het Stadio Olimpico nauwelijks in om aanvallend een vuist te maken. In de slotminuten kwamen de bezoekers er eindelijk eens gevaarlijk uit via João Pedro, die de gelijkmaker op zijn schoen had. Via een uitstekende reflex van Rui Patrício en wat hulp van de lat bleven de punten uiteindelijk in Rome.