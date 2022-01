‘Twee kleine mannetjes’ bij Ajax nemen twijfels Perez volledig weg

Zondag, 16 januari 2022 om 19:47 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:51

Kenneth Perez heeft zondagavond de loftrompet gestoken over Antony en Jurriën Timber. De buitenspeler van Ajax was in het Eredivisie-duel met FC Utrecht (0-3) trefzeker en hij maakte ook in fysiek opzicht een goede indruk op de analist van ESPN. Perez noemt de Braziliaan een ‘klapper’, terwijl de analyticus in de Amsterdamse defensie Timber de absolute uitblinker vindt.

“Of Antony een goede indruk maakte vandaag? Hij maakt de hele tijd een goede indruk”, reageert Perez desgevraagd tijdens Dit was het weekend. “Ik vind Antony echt een hele goede speler. Niet alleen in Nederland, maar ook in de Champions League. Dit is toch wat ik even wilde zien van hem”, wijst Perez naar beelden van Antony’s treffer in de vijfde speelminuut en diverse acties waarbij hij vanaf de rechterkant naar binnen sneed.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Waar ik wel altijd benieuwd naar ben, is of hij hogerop kan spelen. Heeft hij het fysiek daarvoor? Hij is een klein mannetje. Het is een beetje hetzelfde als met Wesley Sneijder. Het is een klein mannetje… Maar zijn core, zijn slimheid… Zijn kracht kan natuurlijk ergens anders zitten. Ook in duel met Tyrell Malacia, eveneens een sterke jongen, wordt hij niet weggeduwd. Dus dat zit wel goed. In het algemeen denk ik dat mensen hem een goede speler vinden. Ik vind hem een zeer goede speler. Hij is niet voor niets Braziliaans international. Dus dat wordt wel dé klapper.”

“Maar er staat iemand in de verdediging die ik eigenlijk nóg beter vind”, vervolgt Perez. “God, die Timber, man. In alles wat hij doet, is er rust. Hij raakt nooit in paniek. In het begin had ik mijn twijfels of hij lang genoeg zou zijn om in Europa als centrale verdediger te spelen, maar die twijfel is echt weg. Door zijn snelheid kun je makkelijker een-op-een spelen. Wat een geweldige speler.” Marciano Vink sluit zich volledig aan bij zijn collega.

“Buiten het feit dat hij snel is, fantastisch kan voetballen en sterk is, anticipeert hij ook als de beste. Hij voorziet al waar gevaar of problemen kunnen ontstaan. Dan hoef je geen sliding of een domme tackle in te zetten. Het ziet er allemaal koel uit en dan komt puur en alleen door het lezen en inzien wat er gaat gebeuren”, aldus Vink, die tot slot aangevuld wordt door Perez. “Hij heeft alleen in een opzicht pech: in het Nederlands elftal zijn er nog drie anderen die ook geweldig zijn”, doelt de analyticus op Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij.