Galatasaray kwakkelt ook onder Torrent; Van Aanholt mist strafschop

Zondag, 16 januari 2022 om 19:08 • Dominic Mostert

Ook met de nieuwe trainer Domènec Torrent aan het roer blijft Galatasaray aanmodderen in de Süper Lig. De nummer dertien van Turkije kwam zondag tweemaal op voorsprong in een tumultueuze wedstrijd tegen Hatayspor, maar verloor met 4-2. Patrick van Aanholt had een basisplaats bij Galatasaray en vertolkte een hoofdrol door een strafschop te missen in de eerste helft. In de debuutwedstrijd van Torrent werden tien gele en één rode kaart uitgedeeld.

Voor en tijdens de wedstrijd werd stilgestaan bij het overlijden van Ahmet Çalik, die begin deze week om het leven kwam bij een verkeersongeval. De verdediger speelde tussen 2017 en 2020 voor Galatasaray. In de zesde minuut, naar zijn oude rugnummer, werd zijn foto getoond op het grote scherm, toonden reservespelers een shirt van Çalik, applaudisseerden supporters massaal en werd een ballon opgelaten. Ook na het openingsdoelpunt werd de voormalig international van Turkije geëerd door de spelers van Galatasaray.

De treffer viel halverwege de eerste helft; de inbreng van Van Aanholt was zeer waardevol. Tijdens een vlotte aanval werd hij bediend aan de linkerflank, alvorens een scherpe, lage voorzet richting de tweede paal te versturen. Daar stond Emre Kilinç klaar om af te ronden: 0-1. Galatasaray kreeg niet veel later een strafschop omdat Dylan Saint-Louis de bal met een uitgestoken arm uit het strafschopgebied sloeg. De lage inzet van Van Aanholt miste de juiste richting, waardoor keeper Abdullah Yigiter redding kon brengen.

In minuut 43 wist Hatayspor zelf wel een penalty te benutten. Na contact tussen Alpaslan Öztürk en Mohammed Kamara en tussenkomst van de VAR mocht Mame Diouf aanleggen vanaf elf meter en zijn inzet was een stuk overtuigender dan die van Van Aanholt. Aan de eerste helft werden op papier zes en in de praktijk acht minuten toegevoegd. Dat kwam onder meer door de strafschopmomenten en de vele gele kaarten (zeven in de eerste helft) Kort voor de rust plaatste Kerem Aktürkoglu op prachtige wijze over de muur en in de linkerhoek.

In de tweede helft werd een treffer van Kamara afgekeurd vanwege buitenspel van Saint-Louis in de aanval, maar Hatayspor kwam toch op 2-2. Saint-Louis draaide razendsnel weg bij zijn bewaker, bracht de bal voor het doel en zag Kamara het beslissende balcontact leggen. Galatasaray jaagde daarna weer op de voorsprong. Na voorbereidend werk van Van Aanholt tikte Alexandru Cicaldau de bal van dichtbij maar net voorlangs. Het was uiteindelijk echter Hatayspor dat de wedstrijd naar zich toetrok. Saba Lobzhanidze scoorde uit een rappe counter. Taylan Antalyali kreeg vervolgens rood omdat hij een kopstootbeweging maakte richting Rúben Ribeiro, en tegen tien man zorgde Lobzhanidze ook voor de 4-2.

